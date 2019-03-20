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Специальному транспорту зеленый свет

21.03.2019 — Разное | Газета Авангард  
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С 25 по 27 марта на территории района будет проводиться профилактическая акция «Уступи дорогу специальному транспорту».

Специальному транспорту зеленый свет

Акция проводится с целью укрепления транспортной дисциплины среди участников дорожного движения при оперативном движении специального транспорта (МЧС, скорая медицинская помощь, милиция), снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием специальных автомобилей.

Несмотря на принимаемые меры, обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения при движении специальных транспортных средств с включенной световой и звуковой сигнализацией (проблесковыми маячками синего цвета) продолжает оставаться сложной.

Госавтоиспекция напоминает, что за невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, Правил дорожного движения по обеспечению беспрепятственного проезда транспортного средства оперативного назначения, предусмотрена административная ответственность по ч.9 ст. 18.14. в виде штрафа в размере от двух до десяти базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до одного года или без лишения.

Подготовила Светлана МЕДВЕДЕВА

 
 
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С 25 по 27 марта на территории района будет проводиться профилактическая акция «Уступи дорогу специальному транспорту». Акция проводится с целью...
 
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