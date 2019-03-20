В группе риска – самые маленькие

Различные риски подстерегают малышей на каждом шагу, ведь в силу возраста они не могут быстро среагировать и избежать травм. Чаще всего дети получают травму, а иногда и смертельную, по вине взрослых. Поэтому неслучайно все заинтересованные службы бьют тревогу.





– Проблема действительно актуальная и серьезная. К сожалению, в нашем районе также имеют место случаи травмирования малолетних детей. Приведу несколько случаев, произошедших в нынешнем году. Так, 19 февраля жительница Буда-Кошелево решила искупать свою двухлетнюю дочь. Усадив ее в ванну, в тазик с игрушками, вышла в другую комнату за полотенцем. Спустя несколько мгновений услышала плачь дочери, вернулась в ванную и взяла ребенка на руки. После того, как малышка успокоилась, мама усадила ее и увидела у себя на майке капли крови. Испугавшись, женщина доставила ребенка в приемный покой центральной районной больницы. Согласно заключению, девочка получила травму наружных половых органов. 23 февраля в отдел внутренних дел поступило сообщение из приемного покоя о том, что доставлен несовершеннолетний 2016 года, проживающий в райцентре, с диагнозом «ушибленная рана в области лба слева». Было установлено, что ребенок играл в комнате, резвился, стал кружиться вокруг своей оси, в результате чего потерял равновесие, пошатнулся и упал, ударившись головой о журнальный столик, – рассказала заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Жанна Покидько.

Однако из всех видов травматизма наиболее тяжелым все же являются ожоги. По их причине около 35% детей ежегодно остаются инвалидами, а уровень летальности достигает 4%. Среди юных пациентов с ожоговой травмой почти половину составляют дети до трех лет, и чем младше ребенок, больше площадь ран и их глубина, тем прогноз течения более неблагоприятный.

Прокомментировать данную проблему мы попросили представителей заинтересованных служб, а также узнали у родителей, как они оберегают своих детей от травм:

Андрей ФРОЛОВ, начальник инспекции по делам несовершеннолетних ОВД Буда-Кошелевского райисполкома:





– В минувшем году в нашем районе было зафиксировано более 30 случаев ожогов малолетних, в нынешнем за 2 месяца уже имеется более 10 подобных фактов. По каждому случаю нами проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего, в частности, имел ли место злой умысел. В этом случае взрослые понесут уголовное наказание. Пока таких фактов не зафиксировано. Как правило, в подавляющем большинстве случаев ожоги происходят вследствие того, что ребенок по незнанию и неосторожности опрокидывает на себя емкости с горячей жидкостью.

Так, например, в январе в Буда-Кошелево ребенок 2017 года рождения опрокинул на себя чайник с кипяченой водой, стоявший на подоконнике. Кипяток попал на лицо, верхние и нижние конечности, на грудь, живот, левую стопу, в результате чего малыш получил термические ожоги 1, 2 и 3 степеней. Отмечу, что его мама в это время также находилась на кухне вместе с ним. Казалось бы, ребенок рядом, ничего не предвещает беды, но, как видите, когда дело касается маленьких детей, беда может произойти в мгновение ока. Поэтому еще раз напоминаю, что с малышами нужно быть предельно внимательными и в буквальном смысле не спускать с них глаз ни на минуту.

Мария ЛОЗКО, районный педиатр УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ»:





– Особенность ожогов у малышей в том, что кожа у них тоньше и нежнее, чем у взрослых, обладает большей теплопровод-ностью. И то, что у взрослого человека может вызвать лишь поверхностное поражение, у ребенка приведет к глубокому ожогу.

Если малыш обжегся, немедленно вызывайте скорую. До приезда врачей необходимо принять меры: охладить место поражения под струей прохладной воды, накрыть рану бинтом или стерильным куском материи, обеспечить ребенка питьем, при сильных болях дать обезболивающее, например, ибуфен. Хочу обратить ваше внимание: народные средства лечения в виде сметаны, капустного листа, а также неправильное применение аптечных препаратов ведут к потере времени и осложнениям. Только специалист может правильно оценить тяжесть травмы.

Хотелось бы дать и несколько советов по профилактике ожогов у детей. Не оставляйте малышей без присмотра там, где они могут получить ожог, наиболее опасные места – кухня и ванная. Ставьте кастрюли и сковороды на дальние конфорки, поворачивайте ручки посуды от края плиты, чтобы ребенок не мог до них дотянуться. Держите горячие жидкости (кофе, чай, суп) вне досягаемости ребенка, не оставляйте их на краю плиты, стола или на полу. При кормлении убедитесь, что питье или пища не обожжет ротик малышу. Не носите младенца на руках во время приготовления пищи. Провод от электрочайника и другие провода лучше убрать в специальные короба. Перед купанием или подмыванием ребенка проверьте температуру воды. Не переносите горячие жидкости и пищу над теми местами, где играет ребенок. Уберите длинные скатерти со стола, где стоит горячая пища, – ребенок может дернуть за край и опрокинуть еду на себя.

Анна ГАЛЫГА, многодетная мама:





– Малыши очень любопытны, поэтому родителям расслабляться нельзя, особенно когда их несколько. У меня трое детей, а значит – спрос за безопасность моих детей с меня в три раза больше. Поэтому, когда я постоянно напоминаю основные правила безопасности в быту и за пределами дома, стараюсь, чтобы меня услышали и поняли все мои дети.

Так, к газовой плите во время готовки разрешено подходить только сыну – ему 13 лет. Всегда проверяю воду перед купанием дочек, утюжу только тогда, когда дети спят. Все предметы, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья, спрятаны подальше, а суп, чай и тому подобное подаю к столу только в теплом виде. Дети постарше все понимают и добросовестно выполняют все требования. Сложнее с младшей дочкой: у нее сейчас пик любознательности, а значит, риск травмирования повышается в разы, за ней нужно буквально ходить по пятам и постоянно держать под присмотром. Знаете, иногда я ощущаю себя «супермамой», которая всегда всё видит, знает и делает несколько дел сразу. Но когда у вас есть маленькие детки, по-другому никак!

Марина ЛУСЕВИЧ.