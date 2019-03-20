В норвежском Холменколлене стартует последний этап Кубка мира по биатлону

В норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону нынешнего сезона. 21 марта состоится женская спринтерская гонка.

Беларусь представят пять спортсменок. Ирина Кручинкина стартует под 20-м номером, лидер сборной Ирина Кривко уйдет на дистанцию 32-й, Динара Алимбекова – 36-й, Елена Кручинкина – 70-й, Анна Сола – 103-й. Начало гонки – в 18.30 по белорусскому времени. Прямую трансляцию проведет телеканал «Беларусь 5».

22 марта болельщиков ожидает мужской спринт. Предварительно сборную Беларуси представят Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Роман Елетнов и Антон Смольский.

Для белорусских болельщиков остается интригой, сумеет ли Ирина Кривко завершить сезон в топ-10 общего зачета Кубка мира (сейчас у нее 12-я позиция), а также смогут ли наши девушки отстоять квоту в пять человек на личные гонки (спринт, индивидуальные гонки) на следующий сезон. Для этого нужно быть в топ-10 Кубка наций, в данный момент белоруски одиннадцатые.

Расписание последнего этапа Кубка мира по биатлону: