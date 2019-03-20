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Посол Великобритании в Беларуси Фионна Гибб в Бресте

21.03.2019 13:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Посол Великобритании в Беларуси Фионна Гибб сегодня посетит место, где обнаружены и эксгумируются останки узников гетто в Бресте, а потом возложит цветы к памятнику жертвам нацизма на углу улиц Дзержинского и Куйбышева.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64518.php

Посол Великобритании в Беларуси Фионна Гибб в Бресте

Сегодня утром на встрече с председателем Брестского горисполкома Александром Рогачуком Фионна Гибб отметила, что ей понравилась позиция горисполкома полно информировать общественность о ситуации в «Прибужском квартале».

Александр Рогачук отметил, что работы продолжаются:

- Уже эксгумированы останки 1140 человек, будет не менее 1300. На месте расстрела никакого строительства никто вести не собирается, там будет зеленая зона, мы установим там памятный знак, который определим на конкурсной основе. Вчера в Бресте с визитом был Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Беларуси Алон Шогам, он поддержал наши планы по захоронению останков на Северном кладбище. 

Фионна Гибб поинтересовалась ситуацией вокруг строительства аккумуляторного завода. На что Александр Рогачук озвучил позицию председателя Брестского облисполкома:

- Анатолий Лис четко сказал: если возникнут проблемы с экологией, завод работать не будет. Мы не самоубийцы, которые хотят ухудшить экологию. Никто не хочет, чтобы над Брестом ходили свинцовые тучи. Наоборот, мы сделаем все, чтобы вернуть Бресту статус самого зеленого и экологически чистого города страны.

Во время встречи затрагивались вопросы экономического сотрудничества, участия в выставках, налаживания побратимских связей (еще в 2012 году Брест и Молдон подписал протокол о намерениях, однако побратимами города так и не стали - английская сторона не проявляет интереса), участия в образовательных программах.

Александр Рогачук пригласил гостью на праздничные мероприятия в сентябре по случаю тысячелетия Бреста. Фионна Гибб пообещала, что убедит приехать на праздник ее преемника (ее дипломатическая миссия заканчивается в августе).

В сегодняшней программе Фионны Гибб - посещение СП «Санта Бремор» и ОАО «Савушкин продукт», знакомство на месте с работами по эксгумации останков узников гетто в «Прибужском квартале», а также участие в презентации книги брестчанина Владимира Губенко в музее «Спасенные художественные ценности».

Дипломат ранее в Бресте уже бывала - в Брестской крепости со своей мамой, на соревнованиях по гребле, а вот с официальным визитом - впервые.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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