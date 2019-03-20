

Очередной успех ГУО "Гимназия №1 г. Солигорска". ФОТОФАКТ. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: сайт Гимназии №1 г. Солигорска.

Второй год на базе гимназии реализуется областной проект Белорусского Общества Красного Креста «Расширение участия гражданского общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции в Беларуси».

Первый год в ходе проекта волонтёрская группа учащихся гимназии №1 реализовала мини-инициативу «Театр возможностей» с детьми с особенностями развития. В рамках данной инициативы волонтёры-гимназисты вместе с воспитанниками Ясли-сада №23 «Лучик» осуществляли постановку сказок.



В этом году реализуется мини-инициатива «Мы вместе», рассчитанная на семьи, имеющие детей с расстройством коммуникативных навыков. Целью проекта является демонстрация равных возможностей у детей через спортивную инклюзию.







16 марта 2019 г. на заседании областного Волонтерского Совета наша гимназия награждена Дипломом победителя конкурса «Лучший социальный партнер – 2018» в рамках проекта «Расширение участия гражданского общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции в Беларуси» в номинации «Лучшая организация-партнер».



Поздравляем гимназию, руководителя проекта педагога социального Учаеву Нину Николаевну и волонтерский отряд!

