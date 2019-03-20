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Очередной успех ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска». ФОТОФАКТ.

21.03.2019 — Разное | Soligorsk News  
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18 марта 2019 13:42 1500

Очередной успех ГУО "Гимназия №1 г. Солигорска". ФОТОФАКТ.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: сайт Гимназии №1 г. Солигорска.

Второй год на базе гимназии реализуется областной проект Белорусского Общества Красного Креста «Расширение участия гражданского общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции в Беларуси».

Очередной успех ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска». ФОТОФАКТ.

Первый год в ходе проекта волонтёрская группа учащихся гимназии №1 реализовала мини-инициативу «Театр возможностей» с детьми с особенностями развития. В рамках данной инициативы волонтёры-гимназисты вместе с воспитанниками Ясли-сада №23 «Лучик» осуществляли постановку сказок.

В этом году реализуется мини-инициатива «Мы вместе», рассчитанная на семьи, имеющие детей с расстройством коммуникативных навыков. Целью проекта является демонстрация равных возможностей у детей через спортивную инклюзию.

Очередной успех ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска». ФОТОФАКТ.

16 марта 2019 г. на заседании областного Волонтерского Совета наша гимназия награждена Дипломом победителя конкурса «Лучший социальный партнер – 2018» в рамках проекта «Расширение участия гражданского общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции в Беларуси» в номинации «Лучшая организация-партнер».

Поздравляем гимназию, руководителя проекта педагога социального Учаеву Нину Николаевну и волонтерский отряд!

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации ГУО «Гимназия №1 г.Солигорска»

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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18 марта 2019 13:42 1500 Очередной успех ГУО "Гимназия №1 г. Солигорска"....
 
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