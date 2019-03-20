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Очередной успех ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска». ФОТОФАКТ.
21.03.2019 — Разное | Soligorsk News
18 марта 2019 13:42 1500
Очередной успех ГУО "Гимназия №1 г. Солигорска". ФОТОФАКТ.
Второй год на базе гимназии реализуется областной проект Белорусского Общества Красного Креста «Расширение участия гражданского общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции в Беларуси».
Первый год в ходе проекта волонтёрская группа учащихся гимназии №1 реализовала мини-инициативу «Театр возможностей» с детьми с особенностями развития. В рамках данной инициативы волонтёры-гимназисты вместе с воспитанниками Ясли-сада №23 «Лучик» осуществляли постановку сказок.
16 марта 2019 г. на заседании областного Волонтерского Совета наша гимназия награждена Дипломом победителя конкурса «Лучший социальный партнер – 2018» в рамках проекта «Расширение участия гражданского общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции в Беларуси» в номинации «Лучшая организация-партнер».
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации
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18 марта 2019 13:42 1500 Очередной успех ГУО "Гимназия №1 г. Солигорска"....
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