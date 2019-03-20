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Под Солигорском BMW врезался в дерево — погибли два пассажира.

21.03.2019 — Разное | Soligorsk News  
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16 марта 2019 18:49 3606

Под Солигорском BMW врезался в дерево — погибли два пассажира.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт МЛЫН.BY.

Рядом с деревней Махновичи Солигорского района BMW съехал с дороги и врезался в дерево. В аварии погибли два пассажира, водитель в больнице.

Под Солигорском BMW врезался в дерево — погибли два пассажира.

ДТП случилось в полночь с 15 на 16 марта на 13-м километре автодороги Старобин — Сквошин — Сосны, сообщил официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

— Вблизи деревни Махновичи Солигорского района 20-летний житель Солигорска за рулем BMW 520i двигался в направлении г.п. Старобин, — пояснил представитель Госавтоинспекции. — Он неправильно выбрал скорость, не учел погодные и дорожные условия. Солигорчанин не справился с управлением, допустил занос авто. Машина съехала в кювет и врезалась в придорожное дерево.

Под Солигорском BMW врезался в дерево — погибли два пассажира.
Под Солигорском BMW врезался в дерево — погибли два пассажира.

Как уточнил Сергей Чеботарев, на месте погибли два пассажира авто, 21 и 32 лет, оба жители Солигорска. Водитель с травмами госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

Источник: сайт МЛЫН.BY.    Фото УГАИ УВД Минского облисполкома.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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16 марта 2019 18:49 3606 Под Солигорском BMW врезался в дерево — погибли два...
 
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