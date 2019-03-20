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Под Солигорском BMW врезался в дерево — погибли два пассажира.
21.03.2019 — Разное | Soligorsk News
16 марта 2019 18:49 3606
Под Солигорском BMW врезался в дерево — погибли два пассажира.
Рядом с деревней Махновичи Солигорского района BMW съехал с дороги и врезался в дерево. В аварии погибли два пассажира, водитель в больнице.
ДТП случилось в полночь с 15 на 16 марта на 13-м километре автодороги Старобин — Сквошин — Сосны, сообщил официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.
Как уточнил Сергей Чеботарев, на месте погибли два пассажира авто, 21 и 32 лет, оба жители Солигорска. Водитель с травмами госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.
Источник: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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16 марта 2019 18:49 3606 Под Солигорском BMW врезался в дерево — погибли два...
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