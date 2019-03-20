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Житель Старобина за незаконную рыбалку попал под уголовную статью и может получить реальный срок
21.03.2019 — Разное | Soligorsk News
15 марта 2019 17:46 2340
Житель Старобина за незаконную рыбалку попал под уголовную статью и может получить реальный срок.
Сотрудники Солигорской межрайонной инспекции 21 февраля 2019 года задержали жителя Старобина. Вместе с ещё одним жителем посёлка он ловил рыбу на Морочи. Почему ему грозит уголовное наказание, рассказал Николай Новик, заместитель начальника инспекции.
С помощью 14-метровой капроновой сети, которая относится к запрещённым орудиям лова, мужчины добыли около 4 килограммов рыбы: две щуки, три леща и два серебряных карася. Инспекторы определили размер вреда, который этот улов нанёс окружающей среде: сумма составила 478 рублей.
По закону за повторную добычу рыбы запрещёнными орудиями лова в течение года после административного взыскания за такое же нарушение предусмотрена уголовная ответственность.
ИСТОЧНИК: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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15 марта 2019 17:46 2340 Житель Старобина за незаконную рыбалку попал под...
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