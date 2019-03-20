

Житель Старобина за незаконную рыбалку попал под уголовную статью и может получить реальный срок. Автор: Эдуард Кидяев. ИСТОЧНИК: сайт kurjer.info.

Сотрудники Солигорской межрайонной инспекции 21 февраля 2019 года задержали жителя Старобина. Вместе с ещё одним жителем посёлка он ловил рыбу на Морочи. Почему ему грозит уголовное наказание, рассказал Николай Новик, заместитель начальника инспекции.

С помощью 14-метровой капроновой сети, которая относится к запрещённым орудиям лова, мужчины добыли около 4 килограммов рыбы: две щуки, три леща и два серебряных карася. Инспекторы определили размер вреда, который этот улов нанёс окружающей среде: сумма составила 478 рублей.



В процессе разбирательства специалисты установили, что один из задержанных мужчин в мае прошлого года уже привлекался к административной ответственности за незаконную добычу рыбы. Тогда он получил штраф в размере 20 базовых величин.







По закону за повторную добычу рыбы запрещёнными орудиями лова в течение года после административного взыскания за такое же нарушение предусмотрена уголовная ответственность.



Сейчас материалы направлены в Солигорский райотдел Следственного комитета для проверки. Такое правонарушение по Уголовному кодексу наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом.

