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Как выглядит самый дорогой дом Беларуси, который продают за 8,4 миллиона рублей

21.03.2019 13:09 — Разное | Tut.by  
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Дом стоимостью 8,4 миллиона рублей расположен в Минске на улице Жасминовой, в престижной коттеджной застройке за Национальной библиотекой. В распоряжении нового хозяина будет особняк со стильным дизайнерским ремонтом, огромным бассейном и СПА.


Фото:silvanvip.by

В последний раз дом по цене больше четырех миллионов долларов продавали в 2015 году (согласно базам, где прописана цена. Дорогие объекты, возможно, и дороже, иногда прячут за словосочетанием «цена договорная»). Это был коттедж в Боровлянах с интерьером от известного белорусского архитектора и дизайнера Александра Кратовича. Объект продавался несколько лет, несмотря на значительное снижение цены.


Фото:silvanvip.by

Дом на Жасминовой имеет площадь 655 квадратных метров. Из них жилая — 280.


Фото:silvanvip.by

В доме есть кухня-гостиная площадью больше 20 квадратных метров, 5 спален с санузлами, кабинет. Также в особняке предусмотрена отдельная комната для персонала.


Фото:silvanvip.by

В доме, говорится в объявлении, сделан новый дизайнерский ремонт. Также он полностью меблирован и укомплектован техникой.


Фото:silvanvip.by

Фото:silvanvip.by

Фото:silvanvip.by

 

Участок — почти 15 соток, с беседкой и зоной барбекю. «Элитный поселок, въезд под шлагбаум. Зеленая зона, рядом лесополоса и водный канал», — так характеризуют расположение дома в объявлении.


Изображение: скриншот со страницы silvanvip.by
 
Теги: Минск
 
 
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