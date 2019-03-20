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Умер экс-главный архитектор Минска Юрий Григорьев

21.03.2019 13:28 — Разное | Tut.by  
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В Москве умер Юрий Григорьев, который был главным архитектором Минска с 1974 по 1986 год. Об этом TUT.BY сообщили в Белорусском союзе архитекторов.


Скриншот: Youtube.com

Архитектор Юрий Пантелеймонович Григорьев умер 21 марта, ему было 86 лет, рассказали TUT.BY.

С 1956 по 1986 годы Юрий Григорьев работал в Беларуси, причем с 1974 года он был главным архитектором Минска.

С 1986 года он жил и работал в Москве. Юрий Григорьев — народный архитектор Российской Федерации, почетный гражданин Минска, академик.

Во время одного из приездов в Беларусь Юрий Григорьев высказывался о Минске и новых объектах.

— Я все-таки остаюсь патриотом Минска. Все-таки 13 лет был главным архитектором. Естественно, когда приезжаю сюда, с большой ревностью смотрю, что получилось. Меня удивило огромное сооружение на углу улицы Горького. Вдруг появляется какой-то, извините меня, монстр, который придавил ту застройку, которую мы в свое время придумывали. Здесь, в самой исторической зоне, за цирком вдруг появилась какая-то огромная стена. Это, оказывается, гостиница «Кемпински», — говорил он в 2013 году.

Новое здание Музея Великой Отечественной войны он отмечал как удачный проект.

 
Теги: Минск
 
 
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В Москве умер Юрий Григорьев, который был главным архитектором Минска с 1974 по 1986 год. Об этом TUT.BY сообщили в Белорусском союзе архитекторов
 
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