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Парки семейных деревьев: в Беларуси молодоженам предлагают памятную акцию

21.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси создают специальные семейные парки, где молодожены в день свадьбы смогут посадить памятные деревья. Саженцы будут предлагать в ЗАГСах во время регистрации брака, сообщает телеканал «МИР 24».

Посадить дерево можно будет также в честь рождения ребенка или другого важного события, а рядом с саженцем установить табличку с информацией о семье. К началу лета в Минске будут открыты четыре площадки, которые со временем превратятся в лесные массивы. 

«Это делается с целью, чтобы люди могли, когда деревья разрастутся, или уже и сейчас, провести там свободное время, отдохнуть с детьми от городской суеты, от транспорта и от тех негативных последствий, которые город оказывает на жителей», – рассказал заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Степан Дубницкий.

Идею создания семейных парков поддержало руководство страны. Первую сотню деревьев высадят уже в эти выходные в Минске. 

До этого «МИР 24» писал о том, как сохранить отношения с мужчиной, если в паре возникают конфликты. В частности, психологи рекомендуют не участвовать в спорах, находясь в возбужденном эмоциональном состоянии.



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Теги: Минск
 
 
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Посадить дерево можно будет также в честь рождения ребенка или другого важного события, а рядом с саженцем установить табличку с информацией о семье.
 
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