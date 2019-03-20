Парки семейных деревьев: в Беларуси молодоженам предлагают памятную акцию

В Беларуси создают специальные семейные парки, где молодожены в день свадьбы смогут посадить памятные деревья. Саженцы будут предлагать в ЗАГСах во время регистрации брака, сообщает телеканал «МИР 24».

Посадить дерево можно будет также в честь рождения ребенка или другого важного события, а рядом с саженцем установить табличку с информацией о семье. К началу лета в Минске будут открыты четыре площадки, которые со временем превратятся в лесные массивы.

«Это делается с целью, чтобы люди могли, когда деревья разрастутся, или уже и сейчас, провести там свободное время, отдохнуть с детьми от городской суеты, от транспорта и от тех негативных последствий, которые город оказывает на жителей», – рассказал заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Степан Дубницкий.

Идею создания семейных парков поддержало руководство страны. Первую сотню деревьев высадят уже в эти выходные в Минске.