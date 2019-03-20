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Россияне поедут за BMW в Беларусь? Завод предложил для нашего региона самые низкие цены в Европе

21.03.2019 13:44 — Разное | Tut.by  
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Немецкий концерн сделал Беларусь страной с самыми низкими в Европе ценами на седьмое поколение седанов BMW 5-Series. Теперь стоимость ходовой версии BMW 520i Business начинается в Минске от 34 990 евро, тогда как в соседней России составляет около 40 тысяч евро. Для Беларуси это редкий прецедент.


В Беларуси производитель делает ставку на две модификации «пятерки». Седан BMW 520i Business теперь доступен в Минске за 34 990 евро. Стоимость «прокачанной» BMW 520i M Sport на белорусском рынке составила 42 150 евро. Для сравнения, в других странах автомобили в среднем на 5−10% дороже. Снижение цен объясняется решением немецкого концерна по поддержке белорусского рынка.

— Беларусь представляет интерес для баварского производителя. Рынок небольшой, но с потенциалом. К тому же в этом году BMW рассчитывает войти в число лидеров по итогам года в республике. Чтобы привлечь покупателей, было разработано специальное предложение на две комплектации BMW 5-Series с поддержкой от завода. Теперь покупать баварские седаны в Минске гораздо выгоднее, чем, например, в Москве или Смоленске, — пояснили в автоцентре «АВТОИДЕЯ».

Седан BMW 520i Business оснащен бензиновым двигателем с мощностью 184 л.с. В паре идет коробка-автомат Steptronic с подрулевыми переключателями. Расход топлива составляет 5,4 литра, разгон до «сотни» — за 7,8 секунды. Салон отделан кожей и включает спортивное рулевое колесо. В базовый набор входят 17-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары и динамический круиз-контроль.


BMW 520i M Sport получила более агрессивный бампер, 18-дюймовые колеса и светодиодные «противотуманки». Сиденья обиты алькантарой и тканью, а М-руль обшит кожей.

«Пятерки» по новым ценам доступны не только белорусам. В автоцентре ожидают интерес к автомобилям и со стороны российских покупателей.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский дилер BMW добился для нашего региона самых низких цен. Правда, только на одну модель в двух фиксированных комплектациях. Это седан BMW 520i. Автомобиль у нас...
 
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