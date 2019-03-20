Powerball – США разыгрывает $625 миллионов в эти выходные





Для кого-то мечта приобрести 423 европейских замка или 2143 Феррари может стать реальностью уже в эти выходные!

Джекпот Powerball – США достиг $625 миллионов, тираж состоится субботу, в 23:00 по североамериканскому восточному времени. Жители Беларуси могут легально принять участие в лотерейном тираже США.

По результатам тиража в минувшую среду, выигрышными номерами стали. Ни один из участников тиража не угадал всю выигрышную комбинацию целиком.

Тем не менее, участница из Украины угадала частично комбинацию выигрышных номеров и выиграла 50,000 долларов по результатам вчерашнего тиража! Подробности истории новой победительницы скоро на сайте TheLotter!

«Все больше людей спешат в специализированные магазины, чтобы приобрести лотерейные билеты, когда призовой фонд превышает отметку в $600 миллионов», - заявил Джефф Ленард, представитель пресс-службы Национальной ассоциации магазинов общедоступных товаров, которые распродают приблизительно две трети всех национальных лотерейных билетов.

Согласно правилам лотереи США, участвовать в тиражах могут не только резиденты США, но и жители других стран, при условии соблюдения правил приобретения и хранения лотерейного билета.

Так, правила гласят, что нерезиденты не могут въезжать на территорию США, равно как и покидать ее, с лотерейным билетом. Тем не менее, казахстанцы имеют право участвовать в лотерее США, то есть, могут приобретать билеты и забирать выигрыши, при условии, что билет был приобретен законно на территории США и не вывозился за ее пределы.

Таким образом, гражданин Беларуси может приехать в США, купить билет и дождаться результатов тиража. Или принять участие в тираже онлайн через проверенный лотерейный сервис theLotter.com.

Иностранцы регулярно побеждают в лотереях на TheLotter

Среди победителей мировых лотерей есть и жители зарубежных стран. Так, С., водитель из Подмосковья, принял участие в европейской лотерее онлайн на сайте theLotter и сорвал джекпот на сумму €824 тысячи.





В начале прошлого года водитель из Подмосковья выиграл €824 тысячи в Австрия – Лото





История победителя из Ирака получила массовое освещение в мировых СМИ, в том числе New York Times, Daily Mail, NBC, CNN и Associated Press. Все они эксперты пришли к заключению, что процесс приобретения лотерейных билетов онлайн на сайте TheLotter отвечает требованиям Национальной лотереи.

Принять участие в тираже Powerball с призом $625 миллионов можно здесь .