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Мать, которая везла дочку на велосипеде и упала вместе с ней, будут судить за травмы девочки
Велосипедистку из Чашникского района, которая упала с дочкой на велосипеде, привлекли к уголовной ответственности за тяжелую травму, которую получила девочка,
19 декабря прошлого года жительница Чашникского района ехала на дорожном велосипеде «Аист» и везла на багажнике пятилетнюю дочку. При выезде с проезжей части на покрытую льдом обочину женщина не справилась с управлением, потеряла равновесие и упала, а девочка получила сложный перелом бедра.
После проверки возбудили уголовное дело, женщине предъявили обвинение в нарушении правил безопасного движения, повлекшем причинение тяжкого телесного повреждения.
Как считают следователи, мать нарушила два пункта ПДД: который запрещает велосипедисту двигаться по дороге в условиях снегопада или гололедицы, а также который предусматривает перевозку малолетнего пассажира на велосипеде только с дополнительным сиденьем.
Велосипедистку могут наказать штрафом, штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на тот же срок, или лишением свободы на срок до двух лет.
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Женщине грозит до двух лет лишения свободы.
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