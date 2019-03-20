Мать, которая везла дочку на велосипеде и упала вместе с ней, будут судить за травмы девочки

Велосипедистку из Чашникского района, которая упала с дочкой на велосипеде, привлекли к уголовной ответственности за тяжелую травму, которую получила девочка, сообщает «Чырвоны прамень» со ссылкой на заместителя начальника Чашникского РОСК Виталий Купрацевича.



Фото: «Чырвоны прамень»

19 декабря прошлого года жительница Чашникского района ехала на дорожном велосипеде «Аист» и везла на багажнике пятилетнюю дочку. При выезде с проезжей части на покрытую льдом обочину женщина не справилась с управлением, потеряла равновесие и упала, а девочка получила сложный перелом бедра.

После проверки возбудили уголовное дело, женщине предъявили обвинение в нарушении правил безопасного движения, повлекшем причинение тяжкого телесного повреждения.

Как считают следователи, мать нарушила два пункта ПДД: который запрещает велосипедисту двигаться по дороге в условиях снегопада или гололедицы, а также который предусматривает перевозку малолетнего пассажира на велосипеде только с дополнительным сиденьем.

Велосипедистку могут наказать штрафом, штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на тот же срок, или лишением свободы на срок до двух лет.