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Штормовое предупреждение объявлено на завтра

21.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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На завтра в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, сообщили Белгидромет Минприроды и МЧС.

Утром и днем во многих районах Беларуси ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15−20 метров в секунду.

 

Штормовое предупреждение объявлено на завтра
Снимок носит иллюстративный характер.

 

При сильном ветре МЧС рекомендует:

— уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

— машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

— находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

— избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).


 
 
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  На завтра в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, сообщили Белгидромет Минприроды и МЧС. Утром и днем во многих районах Беларуси...
 
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