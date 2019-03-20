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Штормовое предупреждение объявлено на завтра
21.03.2019 — Разное | Горецкий вестник
На завтра в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, сообщили
Утром и днем во многих районах Беларуси ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15−20 метров в секунду.
При сильном ветре МЧС рекомендует:
— уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
— машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
— находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
— избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
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На завтра в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, сообщили Белгидромет Минприроды и МЧС. Утром и днем во многих районах Беларуси...
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