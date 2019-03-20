Стройка на Академии: власть снова встретилась с горожанами

Строительство нового 40-квартирного дома по проспекту Интернациональный продолжает волновать жителей микрорайона. На очередную встречу представителей власти и городских служб с населением по этому вопросу приехал главный архитектор области.





Чего боятся жители двора, в котором идет стройка? Будет ли детская площадка и когда поставят сушилки для белья? Как прошла встреча читайте в субботнем номере «Горецкого вестника».