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Стройка на Академии: власть снова встретилась с горожанами
21.03.2019 — Разное | Горецкий вестник
Строительство нового 40-квартирного дома по проспекту Интернациональный продолжает волновать жителей микрорайона. На очередную встречу представителей власти и городских служб с населением по этому вопросу приехал главный архитектор области.
Чего боятся жители двора, в котором идет стройка? Будет ли детская площадка и когда поставят сушилки для белья? Как прошла встреча читайте в субботнем номере «Горецкого вестника».
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Строительство нового 40-квартирного дома по проспекту Интернациональный продолжает волновать жителей микрорайона. На очередную встречу представителей власти и...
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