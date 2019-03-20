В рамках Всемирного дня прав потребителей в ГУ «Дзержинский РЦГЭ» 15.03.2019 проведен круглый стол по актуальным вопросам потребительской тематики, прошедшей под девизом «Защита потребителей в эпоху умных технологий».

В адрес центра гигиены и эпидемиологии поступили многочисленные вопросы.

В чем разница «срок годности» и «срок хранения»?

Срок годности - период времени, в течение которого пищевая продукция должна полностью соответствовать предъявляемым к ним требованиям безопасности, а также сохранять свои потребительские свойства, заявленные на маркировке, по истечении которого пищевая продукция не пригодна для использования по назначению.

Срок хранения - это период времени, в течение которого продовольственное сырье и пищевые продукты при соблюдении установленных условий хранения сохраняют все свои свойства, указанные в нормативной документации. По истечению срока хранения пищевая продукция меняет потребительские свойства.

Что такое штрих код?

Штриховой идентификационный код предназначается для автоматизированной идентификации пищевых продуктов и должен быть нанесен на потребительскую упаковку или этикетку. Первые три цифры обозначают код страны, три последующие – код изготовителя, далее следуют четыре цифры с обозначением кода товара и последняя цифра контрольная.

Если на продукте указан срок годности до 15.03.2019, когда продукт считается непригодным для употребления?

Продукт считается с истекшим сроком годности с 00:00 15.03.2019 и употреблять в пищу небезопасно.

Можно ли в торговом зале совместно хранить продовольственные и непродовольственные продукты?

В торговых помещениях магазинов необходимо выделять отдельные торговые зоны (отделы) для реализации сырья и готовой пищевой продукции, непродовольственных товаров, кормов для животных. Помещения объекта, предназначенные для хранения пищевой продукции и непродовольственных товаров, должны быть раздельными.

Какие требования необходимо соблюдать при реализации хлебобулочных изделий?

Хлеб и хлебобулочные изделия должны храниться в организации в чистых, сухих, хорошо проветриваемых помещениях. Для определения его свежести в организации, осуществляющих обслуживание население по методу самообслуживания, должны использоваться специальные вилки (щипцы). Для упаковки хлеба и хлебобулочных изделий должна быть организована реализация бумажных или полиэтиленовых пакетов. Нарезка хлеба подсобными рабочими организации и покупателями запрещается.

При какой температуре хранится икра красная лососевая?

Температурный режим хранения икры красной лососевой у различных производителей варьирует в пределах 0 - -8С, чаще всего

это -4 – -8С.

Можно ли в магазин входить с домашними животными?

Санитарно-эпидемиологическим законодательством это не регламентировано, руководитель предприятия вправе самостоятельно устанавливать требования.

Что является более вредным для здоровья человека трансжир или пальмовое масло?

Пальмовое масло — растительное масло, получаемое из мясистой части плодов масличной пальмы. Пальмовое масло применяется при изготовлении маргарина, заменителей молочного жира, при изготовлении косметики, кремов. Пальмовое масло состоит из ненасыщенных и насыщенных жирных кислот. Степень ненасыщенности (отношение массы ненасыщенных жирных кислот к массе насыщенных) в пальмовом масле равна 1,0. Для сравнения, в сливочном масле степень ненасыщенности в два раза ниже — 0,5. Таким образом, сливочное масло более насыщенное. Содержание насыщенных жиров в пальмовом масле находится на уровне от 49% до 53%. Чем больше в масле ненасыщенных жирных кислот, тем больше вероятность превращения его в трансизомер жирных кислот под воздействием различных факторов, нагревание, высокая температура и т.д.

Трансжиры — разновидность ненасыщенных жиров, находящихся в транс-конфигурации, то есть имеющих расположение углеводородных заместителей по разные стороны двойной связи «углерод-углерод». В больших количествах они образуются побочным эффектом в процессе гидрогенезации ненасыщенных жиров, например при производстве маргарина. Особенностью их является то, что они встраиваются в липидный слой клеточной мембраны и в результате чего нарушается проницаемость клетки, изменяется структура и, как следствие, нарушается функция всего органа. Научно доказано, что трансжиры отрицательно влияют на работу сердечно-сосудистой системы.

Согласно техническому регламенту Таможенного союза 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» производитель обязан на этикетке указывать максимальное содержание в жировой фазе трансизомеров жирных кислот в процентах от содержания жира в продукте.

Таким образом, если выбирать продукты с пальмовым маслом или трансжирами, предпочтение необходимо отдавать пальмовому маслу.

Какие требования предъявляются к реализации пищевой продукции, содержащей ГМО?

Генно-модифицированные (генно-инженерные, трансгенные) организмы – организм или несколько организмов, любое неклеточное, многоклеточное образование, способные к воспроизводству или передаче наследственного генетического материала, отличные от природных организмов, полученные с применением методов генной инженерии и (или) содержащие генно-инженерный материал, в том числе гены, их фрагменты или комбинации генов. Для пищевой продукции, полученной с применением ГМО, на маркировке должна быть приведена информация: «генетически модифицированная продукция» или «продукция, полученная из генно-модифицированных организмов», или «продукция содержит компоненты генно-модифицированных организмов».

Что должна содержать маркировка пищевых продуктов, в состав которых входят пищевых добавки Е102, 104, 122,124, 110, 129?

Для пищевых продуктов, содержащих красители (азорубин Е122, желтый хинолиновый Е104, желтый «солнечный закат» FCF Е110, красный очаровательный АС Е129, понсо 4R Е124 и тартразин Е102) маркировка должна включать предупреждающую надпись: «Содержит краситель, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей».

Какие требования предъявляются к маркировке состава пищевого продукта?

Каждый пищевой продукт должен сопровождаться информацией о составляющих его ингредиентах. Все ингредиенты перечисляются в порядке убывания их массовой доли. В тех случаях, когда многокомпонентный ингредиент составляет менее 2% пищевого продукта, содержащиеся в нем ингредиенты в составе готового продукта допускается не указывать. Исключение составляют пищевые добавки и ароматизаторы. Их наличие указывается обязательно.

В магазине приобрел пищевой продукт, а дома обнаружил, что товар недоброкачественный? Какие мои действия в данной ситуации?

Необходимо сразу отметить, что исследования пищевой продукции, приобретенной покупателями в магазинах, в ГУ «Дзержинский РЦГЭ» не проводятся. В случае письменного обращения проводится отбор проб в местах продажи данного товара либо на предприятии-изготовителе. Также покупатель вправе вернуть недоброкачественной товар в магазин, обменять продукт или вернуть уплаченные денежные средства, написать замечание в книге замечаний и предложений, а также письменно обратиться в ГУ «Дзержинский РЦГЭ» с жалобой.



