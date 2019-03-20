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С «почемучками» о безопасности

21.03.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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На прошедшей неделе юные «почемучки» Дзержинского района провели свой досуг в развлекательных центрах «Динь-Динь» и «Стрекоза» в новом формате. Спасатели организовали для них в интересные развлекательные вопросы, загадки, интерактивные площадки, а также ситуационные задания по тематике ОБЖ.

Самое важное, чего хотели добиться спасатели – это объяснить детям и взрослым, что знания правил безопасности жизненно необходимы. При возгорании или возникновении любой чрезвычайной ситуации люди часто впадают в панику и действуют сумбурно, либо вовсе бездействуют.

В результате причиняют вред не только себе, но и окружающим. Ребята уверенно отвечали на поставленные вопросы, рассказывали, как вести себя во время чрезвычайной ситуации. Ребята с большим удовольствием слушали спасателей и проходили лабиринты безопасности. За правильные ответы и выполненные задания все ребята получили памятные буклеты и брошюры.

До 31 марта работники МЧС проведут ряд мероприятий, чтобы еще раз напомнить жителям района об основных причинах возникновения пожаров, а также алгоритмы первоочередных действиях, в том числе по сигналу «Внимание всем!».






 
 
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На прошедшей неделе юные «почемучки» Дзержинского района провели свой досуг в развлекательных центрах «Динь-Динь» и «Стрекоза» в новом формате....
 
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