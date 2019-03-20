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Гаишник нашел и спас водителя: тот, скрываясь с места ДТП, прошел 10 км с пробитой головой - и упал

21.03.2019 14:20 — Разное | Tut.by  
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Инспектор ГАИ не поверил рассказу двух парней и тем самым спас жизнь попавшему в аварию водителю. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.


Старший инспектор ДПС ОГАИ Витебского РОВД капитан милиции Дмитрий Лазуко

В милицию поступило сообщение от водителя снегоуборочной машины о том, что в районе одной из деревень под Витебском в кювете лежит перевернувшийся автомобиль. На подъезде к месту аварии инспекторы встретили МАЗ дорожников, которые и обнаружили легковушку. Оказалось, что вместе с водителем спецтехники рядом ехали два выпивших парня. Они стояли недалеко от перевернувшейся «шестерки» и просили подвезти их.

— Один из пассажиров был измазан кровью, при этом видимых повреждений на его теле не было. Милиционер спросил, чья это кровь и был ли в их компании третий, тот, кто сидел за рулем попавшей в аварию машины. Но парни все отрицали, якобы никакого отношения к ДТП они не имеют, — рассказали в милиции.

Инспектор ГАИ Дмитрий Лазуко не поверил словам мужчин и решил найти водителя, который, судя по всему, получил серьезные травмы. Он проехал не один километр местных дорог, прежде чем заметил лежащую на дороге фигуру. Когда милиционер подошел к пострадавшему, тот уже не мог самостоятельно двигаться. На голове мужчины была внушительная рана, которая серьезно кровоточила.

Выяснилось, что пьяный бесправник, которого после аварии бросили его попутчики, поспешил скрыться с места ДТП. Петляя по дорогам с пробитой головой, он умудрился пройти почти 10 километров, пока окончательно не заблудился и не потерял силы.

Милиционер посадил окровавленного мужчину в служебный автомобиль и поехал в больницу. По дороге милиционер разговаривал с пострадавшим, чтобы тот не потерял сознание. «Ситуация усугублялась с каждым километром, так как рана продолжала серьезно кровоточить. Вскоре салон милицейского авто был практически залит кровью. Едва доехав до медучреждения, пострадавший потерял сознание, но врачи сумели его спасти. Уже после реанимации мужчина поблагодарил инспектора за свое спасение», — сообщили в УВД.

 
Теги: Витебск
 
 
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Инспектор ГАИ не поверил рассказу двух парней и тем самым спас жизнь попавшему в аварию водителю.
 
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