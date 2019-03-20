Собачка с дачи. Можно ли на глаз распознать бешенство у бездомных животных?

Весной на дачах разгуливают бездомные собаки и коты, вид у них чаще всего потрепанный. Когда соседи начинают их прикармливать, становится страшновато: ведь никто не даст гарантию, что животные здоровы. А. Рутковская, Минск

Отвечает ветеринарный врач Иван Малышев:

- Будьте осторожны. При сомнениях оповещайте ветеринарные службы. Не ленитесь водить на профилактические прививки от бешенства своих домашних питомцев. Постарайтесь избегать ненужных контактов с животными, особенно дикими или безнадзорными. Не следует играть с незнакомыми собаками и кошками, подбирать на даче, в лесу и парках диких животных. То есть на вопрос, как самим распознать бешенство, я бы ответил: «Не надо его самим распознавать, не стоит самостоятельно пытаться определить, здорова ли кошка или собака. Последствия могут быть трагическими».

Основная проблема вируса бешенства не в том, что он существует, а в том, что даже из ветеринарных врачей его мало кто видел. В теории это заболевание изучают в профильных учебных заведениях. Но, во-первых, одно дело - изучать, а другое - столкнуться в реальности. Во-вторых, клиническая картина порой размыта и далека от описания в литературе, тем более что учебная информация шаблонная, а каждый случай индивидуален.

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Мифы

Существует множество связанных с бешенством заблуждений, опасных как для врачей, так и для населения. Не найдя никаких «стопроцентных» симптомов, человек может взять домой больное животное, а это прямая угроза для жизни всей семьи.

Собака не пьёт, не способна пить, боится воды. Это миф. Все собаки, которым я ставил диагноз «бешенство» (и он был подтверждён), пили воду. Это связано с тем, что у животных спазмы и параличи глотательных мышц развиваются лишь примерно за 48 часов до смерти, а на приём к ветеринару они попадают гораздо раньше.

Образование пены и активная саливация. Еще одно заблуждение. Лично я ни разу подобного не видел, хотя в литературе эти симптомы описаны как одни из основных.

После контакта с больным животным достаточно поместить пострадавшее животное на 10-дневный карантин, и если оно осталось живо, то опасность миновала. Это неправда. На моей памяти собака взбесилась лишь на 28-е сутки, когда уже была снята с карантина и все вздохнули с облегчением. Важно помнить: вирус распространяется по аксонам нейронов со скоростью 3 мм в сутки. Этот процесс очень медленный, поэтому 10 суток - не показатель.

Без прямого контакта и покуса бешенство не заразно. Неправда. Даже если покуса не было, нет никакой гарантии безопасности. Мелкие частицы слюны могут попасть на слизистую глаза, что тоже очень опасно.

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Из опыта

Однако есть клинические признаки, которые были общими во всех выявленных случаях. Течение заболевания по этим показателям имело лишь незначительные отклонения. Но их определением должен заниматься специалист, а не соседка по даче.