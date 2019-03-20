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Собачка с дачи. Можно ли на глаз распознать бешенство у бездомных животных?

21.03.2019 14:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Собачка с дачи. Можно ли на глаз распознать бешенство у бездомных животных?
Фото из открытых источников

Весной на дачах разгуливают бездомные собаки и коты, вид у них чаще всего потрепанный. Когда соседи начинают их прикармливать, становится страшновато: ведь никто не даст гарантию, что животные здоровы. А. Рутковская, Минск

Отвечает ветеринарный врач Иван Малышев:

- Будьте осторожны. При сомнениях оповещайте ветеринарные службы. Не ленитесь водить на профилактические прививки от бешенства своих домашних питомцев. Постарайтесь избегать ненужных контактов с животными, особенно дикими или безнадзорными. Не следует играть с незнакомыми собаками и кошками, подбирать на даче, в лесу и парках диких животных. То есть на вопрос, как самим распознать бешенство, я бы ответил: «Не надо его самим распознавать, не стоит самостоятельно пытаться определить, здорова ли кошка или собака. Последствия могут быть трагическими».

Основная проблема вируса бешенства не в том, что он существует, а в том, что даже из ветеринарных врачей его мало кто видел. В теории это заболевание изучают в профильных учебных заведениях. Но, во-первых, одно дело - изучать, а другое - столкнуться в реальности. Во-вторых, клиническая картина порой размыта и далека от описания в литературе, тем более что учебная информация шаблонная, а каждый случай индивидуален.

Собачка с дачи. Можно ли на глаз распознать бешенство у бездомных животных?
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Мифы

Существует множество связанных с бешенством заблуждений, опасных как для врачей, так и для населения. Не найдя никаких «стопроцентных» симптомов, человек может взять домой больное животное, а это прямая угроза для жизни всей семьи.

Собака не пьёт, не способна пить, боится воды. Это миф. Все собаки, которым я ставил диагноз «бешенство» (и он был подтверждён), пили воду. Это связано с тем, что у животных спазмы и параличи глотательных мышц развиваются лишь примерно за 48 часов до смерти, а на приём к ветеринару они попадают гораздо раньше.

Образование пены и активная саливация. Еще одно заблуждение. Лично я ни разу подобного не видел, хотя в литературе эти симптомы описаны как одни из основных.

После контакта с больным животным достаточно поместить пострадавшее животное на 10-дневный карантин, и если оно осталось живо, то опасность миновала. Это неправда. На моей памяти собака взбесилась лишь на 28-е сутки, когда уже была снята с карантина и все вздохнули с облегчением. Важно помнить: вирус распространяется по аксонам нейронов со скоростью 3 мм в сутки. Этот процесс очень медленный, поэтому 10 суток - не показатель.

Без прямого контакта и покуса бешенство не заразно. Неправда. Даже если покуса не было, нет никакой гарантии безопасности. Мелкие частицы слюны могут попасть на слизистую глаза, что тоже очень опасно.

Собачка с дачи. Можно ли на глаз распознать бешенство у бездомных животных?
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Из опыта

Однако есть клинические признаки, которые были общими во всех выявленных случаях. Течение заболевания по этим показателям имело лишь незначительные отклонения. Но их определением должен заниматься специалист, а не соседка по даче.

Собачка с дачи. Можно ли на глаз распознать бешенство у бездомных животных? Как понять, больна ли собака бешенством?

  • Пиретическая лихорадка. Во всех случаях температура тела составляла от 41 до 41,8°С.
  • Отсутствие реакции зрачка на свет.
  • Расширенный зрачок с характерным выпадением третьего века.
  • Характерные «манежные» движения в пространстве. Животные не способны идти прямо и передвигаются по эллипсу. Конечности неестественно прямые, за счёт чего больные животные как бы подпрыгивают и двигаются словно на шарнирах.
  • Чрезмерная ажитация. Животные не способны даже на секунду замереть в статичном положении. Их движения становятся хаотичными и бессмысленными.
  • Галлюцинации. Достаточно вывести животное на улицу и просто понаблюдать: заболевшие бешенством собаки беспокойно озираются, поднимают уши, будто что-то слышат, даже в полной тишине. Речь идёт как о слуховых, так и о зрительных галлюцинациях (четыре случая из четырёх).
  • Шерсть неестественно вздыблена.
  • Животные противоестественно ласковые, а не агрессивные (в трёх случаях из четырёх).
  • Аэрофобия. Реакция на искусственные потоки воздуха ярко выражена (в трёх случаях из четырёх). Достаточно взять, к примеру, журнал и помахать им в направлении затылка собаки: она начнет беспокоиться, поскуливать (одна из четырёх собак страшно выла).
  • Пасть всегда полуоткрыта (во всех случаях).
  • Поедание несъедобных предметов: камней, дерева, проводов (в двух случаях из четырёх). Одна собака за ночь обгрызла свою будку и съела около килограмма мелкого гравия.
  • Бледность слизистых (в трёх случаях из четырёх).
  • Характерный «бычий» взгляд: морда опущена вниз, смотрит как бы исподлобья (в трёх случаях из четырёх).
 
Теги: Минск
 
 
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Есть ли симптомы, кроме водобоязни, по которым можно распознать бешенство у животных?
 
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