Секрет ее молодости. Как Орнелле Мути удается сохранять потрясающую форму

Известная итальянская актриса Орнелла Мути охотно делится своими мыслями в соцсетях. И особых секретов из сохранения своей внешности не делает. Вот некоторые из ее высказываний:
- «Можно сделать «пластику» и быть довольной, а можно быть довольной, не делая «пластику».
- «Стареть больно. Отрицать это - значит лицемерить».
- «Сейчас самое важное для меня - это то, что происходит в данный момент, я привыкла жить сегодняшним днем».
- «Внутренняя жизнь каждого человека дает свет. Этот свет и есть то, что мы называем красотой».
- «Я не делаю тайны из своих лет, и, наверное, это идет мне на пользу. Так как люди дают мне намного меньше, нежели есть на самом деле».
- «От себя самой возраст не утаишь. Главное - как ты выглядишь».
Шарм - это удача
- «Шарм - это вопрос удачи, но я уверена: в той или иной степени он есть у каждой женщины».
- «Мое лицо не становится лучше. И, если я вижу в себе элементы увядания, стараюсь воспринимать это философски».
- «Я всегда выискиваю в себе дефекты и недостатки и постоянно стремлюсь к совершенству».
- «Все то, что мне не нравилось в людях, я старалась найти у себя и избавиться от этого. Все, что мне нравилось, я старалась приобрести. Правда заключается в том, что не за любой шанс надо хвататься».
- «Неважно, первый ты или второй. Важно, чтобы ты честно делал свою работу и тебе это нравилось».
- «Движение - лучший способ быть в хорошей форме».
- «Следить за собой надо постоянно - результаты тщательного ухода всегда определяются визуально».
- «Какая «пластика»? Прекрасная грудь, к примеру, у меня только благодаря природе и моим 3 детям, которых я кормила достаточно долго».
- «Я стараюсь обрести внутреннюю гармонию, что дает мне покой и уверенность в себе».
- «Я вообще не пью алкоголь, потому что я вижу, что это деформирует личность, у меня меняется лицо - и не в лучшую сторону. Я не курю, стараюсь как можно больше спать, каждый день делаю гимнастику по специальной программе, разработанной для меня. Но каждый из нас сам знает, что хорошо для него, а что - плохо».