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Реализация совместных проектов со «Штадлер» серьезно поднимает имидж Беларуси — Лукашенко
21.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
Реализация совместных проектов с такими известными в мире компаниями, как «Штадлер», серьезно поднимает имидж Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время встречи с председателем административного совета, владельцем компании «Штадлер Рейл Групп» Петером Шпулером, передает корреспондент БЕЛТА.
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Реализация совместных проектов с такими известными в мире компаниями, как «Штадлер», серьезно поднимает имидж Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр...
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