ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

21 марта — Международный день леса

21.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Международный день леса отмечается по инициативе ООН 21 марта.

В 2019 году посвящен теме «Леса и образование».

Леса Беларуси

Лесной фонд* Беларуси составляет более 9,5 млн га.

Общий запас древесины на корню — 1,79 млрд куб.м.

Средний возраст насаждений — 56 лет.

От общей площади лесного фонда:

40% — защитные, природоохранные леса,

60% — эксплуатационные леса.

Лесистость территории республики — 39,8% от общей территории страны.

Лесистость по областям (в % от общей территории региона):

Гомельская — 47,1%,

Витебская — 41%,

Минская — 38,4%,

Могилевская — 38,2%,

Брестская — 36,2%,

Гродненская — 35,2%.

Наибольшая лесистость в Россонском районе Витебской области (71,4%).

Лесовосстановление в Беларуси:

в питомниках лесхозов** выращено 414,7 млн шт. стандартного посадочного материала,

заложено почти 35 тыс. га новых лесов.

* Данные 2018 года.

** 74 постоянных питомника в системе Минлесхоза.

Источник: Министерство лесного хозяйства, Национальный статистический комитет.-0-

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный день леса отмечается по инициативе ООН 21 марта. В 2019 году посвящен теме «Леса и образование». Леса Беларуси Лесной фонд* Беларуси составляет...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Исчезли прыщи». Что будет, если отказаться от сахара и перейти на его заменители
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика