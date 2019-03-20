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21 марта — Международный день леса
21.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
Международный день леса отмечается по инициативе ООН 21 марта.
В 2019 году посвящен теме «Леса и образование».
Леса Беларуси
Лесной фонд* Беларуси составляет более 9,5 млн га.
Общий запас древесины на корню — 1,79 млрд куб.м.
Средний возраст насаждений — 56 лет.
От общей площади лесного фонда:
40% — защитные, природоохранные леса,
60% — эксплуатационные леса.
Лесистость территории республики — 39,8% от общей территории страны.
Лесистость по областям (в % от общей территории региона):
Гомельская — 47,1%,
Витебская — 41%,
Минская — 38,4%,
Могилевская — 38,2%,
Брестская — 36,2%,
Гродненская — 35,2%.
Наибольшая лесистость в Россонском районе Витебской области (71,4%).
Лесовосстановление в Беларуси:
в питомниках лесхозов** выращено 414,7 млн шт. стандартного посадочного материала,
заложено почти 35 тыс. га новых лесов.
* Данные 2018 года.
** 74 постоянных питомника в системе Минлесхоза.
Источник: Министерство лесного хозяйства, Национальный статистический комитет.-0-
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Международный день леса отмечается по инициативе ООН 21 марта. В 2019 году посвящен теме «Леса и образование». Леса Беларуси Лесной фонд* Беларуси составляет...
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