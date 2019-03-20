|
«Удачный инструмент для начала своего дела». Более сотни предпринимателей приняли участие в выставке франшиз в Минске
Новости Беларуси. Как открыть свое дело и не потерять бизнес? Более сотни предпринимателей из Беларуси и России собрала в Минске выставка франшиз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Надо отметить, что сегодня работа под известным брендом – это один из наиболее быстрых способов стать предпринимателем, поэтому очень востребован на рынке. Среди участников – как опытные бизнесмены, так и те, кто только планируют войти в состав деловых кругов.
Сферы применения представленных проектов самые разные – от здравоохранения и общепита до детских развлечений и спорта. Кстати, в некоторых случаях открыть свое дело под уже известным брендом предлагают на очень выгодных условиях.
Юлиана Коцур, предприниматель:
Будучи студенткой начала развивать свой бизнес. Естественно, нужно, чтобы человек подошел к тебе, что-то предложил, как-то тебя вдохновил. И тогда всё пойдет.
Марина Калиновская, руководитель проекта «Малые города»:
Ольга Леонтьева, председатель ассоциации «Белфранчайзинг»:
Основам франчайзинга предпринимателей из регионов обучают в Минске уже не впервые. Это третий такой семинар и причем совершенно бесплатный. В течение дня его участники посещают семь мастер-классов и выставку 25 франшиз Беларуси и России.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Удачный инструмент для начала своего дела». Более сотни предпринимателей приняли участие в выставке франшиз в Минске
Новости Беларуси. Как открыть свое дело и не потерять бизнес? Более сотни предпринимателей из Беларуси и России собрала в Минске выставка франшиз, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)