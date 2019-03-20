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«Удачный инструмент для начала своего дела». Более сотни предпринимателей приняли участие в выставке франшиз в Минске

21.03.2019 14:40 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Как открыть свое дело и не потерять бизнес? Более сотни предпринимателей из Беларуси и России собрала в Минске выставка франшиз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Удачный инструмент для начала своего дела». Более сотни предпринимателей приняли участие в выставке франшиз в Минске

Надо отметить, что сегодня работа под известным брендом – это один из наиболее быстрых способов стать предпринимателем, поэтому очень востребован на рынке. Среди участников – как опытные бизнесмены, так и те, кто только планируют войти в состав деловых кругов.

Сферы применения представленных проектов самые разные – от здравоохранения и общепита до детских развлечений и спорта. Кстати, в некоторых случаях открыть свое дело под уже известным брендом предлагают на очень выгодных условиях.

«Удачный инструмент для начала своего дела». Более сотни предпринимателей приняли участие в выставке франшиз в Минске

Юлиана Коцур, предприниматель:
У меня есть свой небольшой бизнес – это кофейня, небольшая по формату, но для нашего города это новинка. Для меня интересно посмотреть на кофейные франшизы.

Будучи студенткой начала развивать свой бизнес. Естественно, нужно, чтобы человек подошел к тебе, что-то предложил, как-то тебя вдохновил. И тогда всё пойдет.

«Удачный инструмент для начала своего дела». Более сотни предпринимателей приняли участие в выставке франшиз в Минске

Марина Калиновская, руководитель проекта «Малые города»:
Франшизы могут быть реализованы как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Мы сделали акцент на этом, поскольку наш проект направлен на содействие малому бизнесу именно в малых городах. Франчайзинг представляет собой, на мой взгляд, очень удачный инструмент для начала своего дела: получаешь инструкции, хорошую идею, проверенные методы.

«Удачный инструмент для начала своего дела». Более сотни предпринимателей приняли участие в выставке франшиз в Минске

«Удачный инструмент для начала своего дела». Более сотни предпринимателей приняли участие в выставке франшиз в Минске

Ольга Леонтьева, председатель ассоциации «Белфранчайзинг»:
Активно этот рынок начал развиваться совсем недавно, буквально семь-восемь лет. Мы видим ежегодный прирост. Было всего три белорусских компании, которые использовали франчайзинг для развития своей сети. На сегодняшний момент их больше 85. Некоторые из них вышли на международные рынки.

Основам франчайзинга предпринимателей из регионов обучают в Минске уже не впервые. Это третий такой семинар и причем совершенно бесплатный. В течение дня его участники посещают семь мастер-классов и выставку 25 франшиз Беларуси и России.

«Удачный инструмент для начала своего дела». Более сотни предпринимателей приняли участие в выставке франшиз в Минске
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Как открыть свое дело и не потерять бизнес? Более сотни предпринимателей из Беларуси и России собрала в Минске выставка франшиз, сообщили в...
 
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