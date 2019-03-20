|
Хочешь быть счастливым – будь. Пять простых упражнений для счастливой жизни
Новости США. Профессор психологии Йельского университета Лори Сантос рассказала, как стать счастливее при помощи пяти простых упражнений.
Как
Хотя на уровень счастья сильно влияют доход человека, его ожидаемая продолжительность полноценной жизни, социальная поддержка и многое другое, Лори Сантос утверждает, что каждый может сам сделать себя счастливее. Для этого профессор советует пользоваться следующими пятью правилами.
1. Заведите список приятных моментов.
В такой список нужно записывать всё хорошее, что случилось за день. И не только то, что зависит от человека, но и удачные стечения обстоятельств. Например, хорошая оценка в школе, неожиданно пустой вагон в метро во время поездки на работу, комплимент от знакомого и так далее. Упражнение кажется простым, но студенты Сантос, ведя такой список, действительно начинали чувствовать себя лучше.
2. Высыпайтесь.
По социальным сетям гуляет шутка: «В любой непонятной ситуации ложитесь спать». Но в каждой шутке есть доля правды. Многие учёные обращали своё внимание на сон в самых разных исследованиях. Начиная с того, как алкоголь
По словам Сантос, это упражнение оказалось самым сложным для её студентов. Лори напоминает, что крепкий и продолжительный сон уменьшает риск депрессии и улучшает настроение в целом.
3. Медитируйте.
Профессор рассказала, что в студенческие годы медитация помогала ей справляться со стрессом. Теперь она советует своим студентам медитировать хотя бы по 10 минут в день. Чтобы убедить их в полезности этого занятия, Сантос приводит ряд исследований, которые доказывают положительное влияние медитации на уровень счастья.
4. Больше общайтесь с близкими и друзьями.
По мнению психолога, общение с родственниками и приятелями улучшает настроение. Если у человека есть здоровые социальные связи, то его шансы быть счастливым заметно повышаются. Кроме того, важен не только сам факт встречи, но и то, как она проходит. Лори считает, что важно показывать заинтересованность в общении. Хорошим вариантом совместного времяпрепровождения может быть отдых на природе.
5. Проводите меньше времени в соцсетях.
Сантос утверждает, что соцсети создают ложное ощущение счастья. Ряд исследований говорят о том, что люди, которые меньше времени проводят в социальных сетях, более довольны жизнью, чем их постоянно находящиеся онлайн коллеги.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. Профессор психологии Йельского университета Лори Сантос рассказала, как стать счастливее при помощи пяти простых упражнений.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)