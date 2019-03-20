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В Стамбуле автобус наехал на толпу пешеходов на остановке
Новости Турции. Чрезвычайное происшествие в Стамбуле. Здесь транспортный автобус вылетел на остановку с пешеходами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительным данным, пострадали четыре человека. Сейчас им оказывается помощь. Район ЧП оцеплен. Что стало причиной ДТП, пока не сообщается. Водитель автобуса задержан.
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Новости Турции. Чрезвычайное происшествие в Стамбуле. Здесь транспортный автобус вылетел на остановку с пешеходами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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