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«Шоу-бизнес без прикрас». Анонс специального репортажа на СТВ
Новости Беларуси. Жизнь белорусского шоу-бизнеса. Есть ли пульс? СТВ продолжает цикл специальных репортажей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В новой серии наш корреспондент Виктория Ходосок узнавала, какой он – путь на большую сцену? Кто сегодня конкурент артистам и почему после участия и даже побед в известных музыкальных шоу белорусы все равно остаются в тени?
Итак, смотрите специальный репортаж «Шоу-бизнес без прикрас» 21 марта в 20.30 на телеканале СТВ.
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Новости Беларуси. Жизнь белорусского шоу-бизнеса. Есть ли пульс? СТВ продолжает цикл специальных репортажей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В новой...
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