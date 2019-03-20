«Шоу-бизнес без прикрас». Анонс специального репортажа на СТВ

Новости Беларуси. Жизнь белорусского шоу-бизнеса. Есть ли пульс? СТВ продолжает цикл специальных репортажей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В новой серии наш корреспондент Виктория Ходосок узнавала, какой он – путь на большую сцену? Кто сегодня конкурент артистам и почему после участия и даже побед в известных музыкальных шоу белорусы все равно остаются в тени?

Итак, смотрите специальный репортаж «Шоу-бизнес без прикрас» 21 марта в 20.30 на телеканале СТВ.