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Белорусы сыграют с голландцами в рамках Евроотбора: какие у нас шансы?
21 марта сборная Беларуси по футболу проведет дебютный матч отборочного турнира к чемпионату Европы.
В Роттердаме парни Игоря Криушенко сыграют с голландцами.
«Оранжевая сборная», несмотря на пропуск двух кряду финалов топ-турниров, конечно же, фаворит сегодняшнего противостояния.
Да и групповой этап Лиги наций, в котором голландцы опередили французов и немцев, говорит о том, что Голландия вышла из кризиса.
В общем, для наших футболистов в сегодняшней игре любой результат, кроме поражения, будет большим успехом.
Ранее сборные Голландии и Беларуси встречались восемь раз. Шесть побед на счету «оранье» и две у «белых крылаў».
Сегодняшняя игра начнется в 22 часа 45 минут по минскому времени.
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21 марта сборная Беларуси по футболу проведет дебютный матч отборочного турнира к чемпионату Европы.
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