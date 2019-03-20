ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы сыграют с голландцами в рамках Евроотбора: какие у нас шансы?

21.03.2019 14:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
21 марта сборная Беларуси по футболу проведет дебютный матч отборочного турнира к чемпионату Европы.

В Роттердаме парни Игоря Криушенко сыграют с голландцами.



«Оранжевая сборная», несмотря на пропуск двух кряду финалов топ-турниров, конечно же, фаворит сегодняшнего противостояния. 

Да и групповой этап Лиги наций, в котором голландцы опередили французов и немцев, говорит о том, что Голландия вышла из кризиса.

В общем, для наших футболистов в сегодняшней игре любой результат, кроме поражения, будет большим успехом. 

Ранее сборные Голландии и Беларуси встречались восемь раз. Шесть побед на счету «оранье» и две у «белых крылаў».


Сегодняшняя игра начнется в 22 часа 45 минут по минскому времени.

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21 марта сборная Беларуси по футболу проведет дебютный матч отборочного турнира к чемпионату Европы.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Удачный инструмент для начала своего дела». Более сотни предпринимателей приняли участие в выставке франшиз в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика