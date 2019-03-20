Белорусы сыграют с голландцами в рамках Евроотбора: какие у нас шансы?

В Роттердаме парни Игоря Криушенко сыграют с голландцами.













«Оранжевая сборная», несмотря на пропуск двух кряду финалов топ-турниров, конечно же, фаворит сегодняшнего противостояния.





Да и групповой этап Лиги наций, в котором голландцы опередили французов и немцев, говорит о том, что Голландия вышла из кризиса.





В общем, для наших футболистов в сегодняшней игре любой результат, кроме поражения, будет большим успехом.





Ранее сборные Голландии и Беларуси встречались восемь раз. Шесть побед на счету «оранье» и две у «белых крылаў».









Сегодняшняя игра начнется в 22 часа 45 минут по минскому времени.