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Ещё одно "минирование" исполкома - на этот раз Гомельского
Следственным управлением УСК по Гомельской области возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о минировании здания управления по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома.
На место происшествия выбывали экстренные службы и следственно-оперативная-группа, сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
В целях обеспечения безопасности проводилась эвакуация работников и посетителей административного здания. Саперно-пиротехническая группа в/ч 5525 провела тщательное обследование помещений. Взрывное устройство не обнаружено.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению лица, причастного к совершению преступления.
Управление внутренних дел Гомельского облисполкома акцентирует внимание, что экстренные службы незамедлительно реагируют на подобные сообщения. Для проведения проверочных мероприятий затрачивается немало времени, сил и средств, а по каждому такому факту возбуждается уголовное дело.
Если вина «шутника» будет доказана, то помимо уголовной ответственности на его плечи ляжет и материальная – полная компенсация средств, затраченных экстренными службами на проведение специальных мероприятий.
Уголовная ответственност по этому преступлению наступает с 14 лет - наказание вплоть до лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Следует заметить, что "минирование" исполкома произошло буквально накануне в поселке Октябрьском Гомельской области. Причем власти уже поспешили обвинить в этом
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Следственным управлением УСК по Гомельской области возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о минировании здания управления по труду,...
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