На место происшествия выбывали экстренные службы и следственно-оперативная-группа, сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.





В целях обеспечения безопасности проводилась эвакуация работников и посетителей административного здания. Саперно-пиротехническая группа в/ч 5525 провела тщательное обследование помещений. Взрывное устройство не обнаружено.





В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению лица, причастного к совершению преступления.









Управление внутренних дел Гомельского облисполкома акцентирует внимание, что экстренные службы незамедлительно реагируют на подобные сообщения. Для проведения проверочных мероприятий затрачивается немало времени, сил и средств, а по каждому такому факту возбуждается уголовное дело.





Если вина «шутника» будет доказана, то помимо уголовной ответственности на его плечи ляжет и материальная – полная компенсация средств, затраченных экстренными службами на проведение специальных мероприятий.





Уголовная ответственност по этому преступлению наступает с 14 лет - наказание вплоть до лишения свободы на срок от трех до семи лет.



