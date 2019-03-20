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Ещё одно "минирование" исполкома - на этот раз Гомельского

21.03.2019 14:24 — Разное | Партизан  
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Следственным управлением УСК по Гомельской области возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о минировании здания управления по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома.

На место происшествия выбывали экстренные службы и следственно-оперативная-группа, сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова. 

В целях обеспечения безопасности проводилась эвакуация работников и посетителей административного здания. Саперно-пиротехническая группа в/ч 5525 провела тщательное обследование помещений. Взрывное устройство не обнаружено.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению лица, причастного к совершению преступления.


Управление внутренних дел Гомельского облисполкома акцентирует внимание, что экстренные службы незамедлительно реагируют на подобные сообщения. Для проведения проверочных мероприятий затрачивается немало времени, сил и средств, а по каждому такому факту возбуждается уголовное дело. 

Если вина «шутника» будет доказана, то помимо уголовной ответственности на его плечи ляжет и материальная – полная компенсация средств, затраченных экстренными службами на проведение специальных мероприятий.

Уголовная ответственност по этому преступлению наступает с 14 лет - наказание вплоть до лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Следует заметить, что "минирование" исполкома произошло буквально накануне в поселке Октябрьском Гомельской области. Причем власти уже поспешили обвинить в этом местного блогера Андрея Паука, в квартире которого прошел обыск, а сам блогер был задержан.

 
 
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Следственным управлением УСК по Гомельской области возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о минировании здания управления по труду,...
 
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