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Доллар все еще не может нащупать дно

21.03.2019 14:16 — Разное | Партизан  
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Накануне состоялось заседание Федеральной Резервной Системы США, на котором было принято решение, что в 2019 году учётная ставка больше подниматься не будет, хотя ранее планировались два повышения.

На этих новостях курс доллара обвалился к евро до 1,1438 USD/EUR.

Белорусский рубль не остался в стороне и тоже пнул слабеющий доллар, да так, что последний улетел на минимум почти за полгода.

Курс доллара упал сразу на 0,0094 рубля до 2,0963 BYN/USD. Это минимальное значение с 25 сентября 2018 года.

По итогам вчерашних торгов американец оказался на минимуме за 117 дней, а по итогам сегодняшних уже на минимуме за 177 дней.

Чёрная полоса у доллара длится уже восемь торгов подряд. За это время его курс обвалился на 0,0436 рубля.

Курс евро подрос на 0,0031 рубля до 2,3925 BYN/EUR. Евро прервал серию из четырёх последовательных снижений, за время которой он успел подешеветь на 0,0247 рубля и оказаться на минимуме почти за 7 месяцев.

С начала марта потери европейской валюты составили 0,0411 рубля (−1,69%).

Курс российского рубля рванул вверх сразу на 0,0138 рубля до 3,2894 BYN/100 RUB. Это позволило ему подскочить до максимума за 43 дня.

С начала месяца рубль РФ подорожал уже на 0,0431 белорусского рубля (+1,33%).


Россия

Российский рубль позабыл об угрозе новых санкций со стороны США и тоже поглумился над долларом, отправив его на минимум за 7 месяцев. Евро досталось больше — его курс улетел на минимум за 8 месяцев.

На момент написания статьи ещё не было данных от Банка России о курсах на завтра, но есть данные с Московской биржи по состоянию на 11:30. Они берутся за основу для определения официальных курсов на завтра:

средневзвешенный курс доллара обвалился на 0,54 рубля до 63,7420 RUB/USD;
средневзвешенный курс евро упал на 0,31 рубля до 72,63 RUB/EUR.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Накануне состоялось заседание Федеральной Резервной Системы США, на котором было принято решение, что в 2019 году учётная ставка больше подниматься не будет, хотя...
 
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