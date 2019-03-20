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Это вам не "дело БелТА": школьницы стали жертвами извращенца, которого вряд ли найдут и уж точно не накажут

21.03.2019 14:05 — Разное | Партизан  
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Неизвестный взломал страницы двух гродненских школьниц в соцсети ВКонтакте, сменил пароли и взамен на разблокировку потребовал от девушек прислать ему их фотографии в нижнем белье. В противном случае угрожал разместить в интернете фото школьниц более интимного содержания.

Это вам не "дело БелТА": школьницы стали жертвами извращенца, которого вряд ли найдут и уж точно не накажут
Имел ли в своем распоряжении взломщик фотографии несовершеннолетних в обнаженном виде, доподлинно неизвестно. Однако, как позже выяснилось, администрация соцсети упомянутые страницы заблокировала «в связи с нарушениями правил». 

Эта история началась 2 февраля 2018 года, когда одна из потерпевших, у которой ВКонтакте было две страницы, получила от неизвестного сообщение с непристойным предложением: или фото в нижнем белье, или рассылка всем знакомым и размещение на сайте школы интимных фотографий. 

Аналогичного рода сообщение на ее страницу поступили и с ее второй страницы соцсети. Школьница попыталась зайти на эту страницу, однако доступ к ней был закрыт в связи с изменением пароля. Испугавшись, она удалила свою страницу, на которую приходили сообщения от виртуального извращенца. 

Своей бедой девушка поделилась с подругой из параллельного класса. Оказалось, что и та стала жертвой неизвестного взломщика, который требовал от школьницы все те же фото в нижнем белье с угрозами публикаций более откровенных.

Можно предположить, что девушки о требованиях извращенца сообщили родителям, а те обратились в правоохранительные органы и написали заявление с требованием привлечь ответственности обидчика их дочерей. 

Уголовное дело возбудили 19 февраля 2018 года по ч. 2 ст. 349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации). Санкция – от штрафа до 2 лет лишения свободы. Дело находится в производстве Гродненского межрайонного отдела СК Беларуси. 


Путем, наверное, неимоверных усилий лишь к концу прошлого года следствию удалось выяснить, что предполагаемый взломщик с задатками извращенца может находиться на территории Украины. Благодаря технической экспертизе белорусское следствие вышло на след злодея. 

Правда, идентифицировать его смогли лишь виртуально: несанкционированный доступ к страницам белорусских школьниц был осуществлен с IP-адреса, который относится к диапазону IP-адресов, выделенных компьютерной компании «Санлайн», которая находится в городе Днепр (бывший Днепропетровск). 

Понятно, что техническими сведениями о IP-адресах, времени доступа пользователями, реквизитами и другими важными для следствия данными владеет украинская компания-администратор. В связи этим в рамках оказания международной правовой помощи по уголовному делу белорусская сторона сделала соответствующий запрос в Украину.

По сведениям «Белорусского партизана», прокуратура Днепра этот запрос получила 5 декабря 2018 года. Возможно, у украинских коллег и своей работы хватало, ибо в суд с ходатайством о разрешении осуществления временного доступа к документам в интересах белорусского следствия местный прокурор обратился лишь через несколько месяцев.

Судебное решение было принято лишь 12 марта. Звучит оно так: «Разрешить прокурору Днепропетровской местной прокуратуры №2 Днепропетровской области временный доступ к информации, находящейся во владении у компании «Санлайн».

Правда, насколько полезной для белорусского следствия будет полученная информация, сказать сложно. Даже если случится чудо и удастся установить личность обидчика белорусских школьниц, то вряд ли его привлекут к уголовной ответственности. 


Украина своих граждан не выдает, как, впрочем, и другие государства. Судебной перспективы у этого дела нет. После истечения двухлетнего срока давности привлечения к уголовной ответственности его закроют и отправят в архив.

К месту напомнить, что именно по ч. 2 ст. 349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации) возбуждалось против журналистов так называемое «дело БелТА», нелепое по своей сути и содержанию

А сколько усилий и средств на него было потрачено! Прослушка телефонов, задержания, обыски, сложнейшие технические экспертизы, многочасовые допросы! И при этом нет ни одного факта нарушения (взлома) системы защиты или вмешательства в деятельность «потерпевшей стороны». 

В деле же двух школьниц есть полный набор доказательств совершения преступления, не исключено, что потерпевших намного больше, однако в этой истории никто копья ломать не будет. 


Это вам не дело «БелТА».

 
 
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Неизвестный взломал страницы двух гродненских школьниц в соцсети ВКонтакте, сменил пароли и взамен на разблокировку потребовал от девушек прислать ему их...
 
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