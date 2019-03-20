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Фигурное катание. Американку обвинили в умышленном нанесении травмы сопернице

21.03.2019 13:56 — Разное | Партизан  
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Американская фигуристка Мэрайя Белл подозревается в умышленном нанесении травмы южнокореянке Лим Ын Су на чемпионате мира в Сайтаме.

Во время тренировки перед короткой программой Белл столкнулась с Лим Ын Су и порезала ей ногу коньком, сообщает sports.ru. 

Представители сборной Южной Кореи подали жалобу на американку. По их мнению, Лим Ын Су на тренировке каталась максимально близко к бортику, чтобы никому не мешать, но Белл умышленно наехала на не сзади. 

Белл и Лим Ын Су тренируются в одной группе в Лоc-Анджелесе под руководством Рафаэля Арутюняна. Сообщается, что 22-летняя американка весь сезон издевалась над 16-летней кореянкой. 

Международный союз конькобежцев (ISU) начал расследование по этому поводу. 

Лим Ын Су, несмотря на травму, смогла выступить в короткой программе и заняла 5-е место, Белл идет 6-й.

 
 
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Американская фигуристка Мэрайя Белл подозревается в умышленном нанесении травмы южнокореянке Лим Ын Су на чемпионате мира в Сайтаме.
 
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