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Фигурное катание. Американку обвинили в умышленном нанесении травмы сопернице
Американская фигуристка Мэрайя Белл подозревается в умышленном нанесении травмы южнокореянке Лим Ын Су на чемпионате мира в Сайтаме.
Во время тренировки перед короткой программой Белл столкнулась с Лим Ын Су и порезала ей ногу коньком, сообщает sports.ru.
Представители сборной Южной Кореи подали жалобу на американку. По их мнению, Лим Ын Су на тренировке каталась максимально близко к бортику, чтобы никому не мешать, но Белл умышленно наехала на не сзади.
Белл и Лим Ын Су тренируются в одной группе в Лоc-Анджелесе под руководством Рафаэля Арутюняна. Сообщается, что 22-летняя американка весь сезон издевалась над 16-летней кореянкой.
Международный союз конькобежцев (ISU) начал расследование по этому поводу.
Лим Ын Су, несмотря на травму, смогла выступить в короткой программе и заняла 5-е место, Белл идет 6-й.
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Американская фигуристка Мэрайя Белл подозревается в умышленном нанесении травмы южнокореянке Лим Ын Су на чемпионате мира в Сайтаме.
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