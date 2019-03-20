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«Дело медиков». Главе военно-медицинского управления Минобороны грозит 9 лет колонии
Именно такой срок запросил для Алексея Еськова гособвинитель сегодня в суде.
Еськова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении властью, превышении власти.
Свою вину начальник военно-медицинского управления Минобороны не признает, с лета он находится в СИЗО КГБ, пишет
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Именно такой срок запросил для Алексея Еськова гособвинитель сегодня в суде.
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