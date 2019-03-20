«Дело медиков». Главе военно-медицинского управления Минобороны грозит 9 лет колонии

Еськова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении властью, превышении власти.

Свою вину начальник военно-медицинского управления Минобороны не признает, с лета он находится в СИЗО КГБ, пишет. По версии следствия, 18 тысяч долларов в качестве взятки Алексею Еськову передал заместитель директора «Геол -М» Семенюк. Выступая в прениях, прокурор Юрий Шерснев заявил, что коррупционные преступления «наносят непоправимый ущерб нормальной работе государственного аппарата». Он полагает, вина Еськова в суде доказана, обвиняемый действительно получал взятки за лоббирование интересов «Геол-М». Он заранее сообщал Семенюку, что клинический центр собирался закупать, предоставлял всю информацию, это позволяло «Геол-М» подготовиться к конкурсу заранее и выставить более выгодное предложение. Кроме 9 лет заключения, прокурор предложил приговорить Еськова к конфискации имущества и лишении воинского звания.