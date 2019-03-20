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На Гомельщине «заминировали» второе здание горисполкома за сутки

21.03.2019 14:48 — Разное | Аргументы и факты  
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На Гомельщине «заминировали» второе здание горисполкома за сутки
Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в Гомеле 21 марта. Оперативникам поступила информация о том, что здание управления по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома заминировано.

На Гомельщине «заминировали» второе здание горисполкома за сутки В Октябрьском неизвестный «заминировал» райисполком

На место прибыли правоохранители и саперы. В ходе проверки взрывчатых веществ и устройств обнаружено не было, пишет БЕЛТА. Как пояснила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария КРИВОНОГОВА, сообщение оказалось ложным.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.340 УК Республики Беларусь. В данный момент ведется поиск злоумышленника.

Напомним, это уже второй случай ложного минирования на Гомельщине за последние сутки. Ранее сообщалось, что неизвестные «заминировали» здание райисполкома г.п. Октябрьский.

 
Теги: Гомель
 
 
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На этот раз «заминированным» оказалось здание управления по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома.
 
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