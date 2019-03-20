На Гомельщине «заминировали» второе здание горисполкома за сутки

Как стало известно, инцидент произошел в Гомеле 21 марта. Оперативникам поступила информация о том, что здание управления по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома заминировано.

На место прибыли правоохранители и саперы. В ходе проверки взрывчатых веществ и устройств обнаружено не было, пишет БЕЛТА . Как пояснила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария КРИВОНОГОВА, сообщение оказалось ложным.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.340 УК Республики Беларусь. В данный момент ведется поиск злоумышленника.

Напомним, это уже второй случай ложного минирования на Гомельщине за последние сутки. Ранее сообщалось, что неизвестные «заминировали» здание райисполкома г.п. Октябрьский.