Жители Загородского сельсовета подняли ряд проблемных вопросов

Жители деревень Камень, Погост-Загородский, Борки и Вяз обозначили ряд проблемных вопросов, касающихся жизнедеятельности населенных пунктов Загородского сельсовета, во время встречи с членами информационно-пропагандистской группы райисполкома № 4, которую возглавляет заместитель председателя райисполкома С.С. Жидецкий.



В зале заседаний сельисполкома собралось 35 местных жителей, занятых в различных сферах деятельности. Тема выступления ИПГ – социально-экономическое развитие страны, области, района и выполнение Декрета № 3 «О содействии занятости населения». С информацией по этим вопросам вы-ступил начальник отдела экономики райисполкома В.В. Щепетильников. Далее слово взял С.С. Жидецкий и предложил регламент проведения встречи в виде вопроса-ответа.

Первой подняла тему проблемных вопросов М.И. Селюжицкая, которая пожаловалась на недостаточную освещенность улицы Октябрьской в Камене, а также неудовлетворительное состояние дороги и грязь. Ее поддержали и другие жители деревни и обозначили проблемные адреса – улицы Лесная, Комарова, Мира, Молодежная: везде нужно подсыпать дорогу, грейдировать, устранять выбоины.

«Да, зима обнажила недостатки дорожного покрытия, сделать идеально все и сразу – такой возможности у районной власти нет ввиду отсутствия финансирования. Но обеспечить «проезжаемость» для спецтранспорта (скорая помощь, пожарная и т.д.) и «проходимость» для людей – главная задача», – отметил С.С. Жидецкий.

В разговор вступил староста д. Погост-Загородский С.И. Солоневич. Он поднял и другие волнующие людей вопросы: порядок сбора и вывоза мусора, вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества (а его после реорганизации местного хозяйства осталось достаточно), занятость населения.



Эти вопросы вызвали дискуссию на тему демографической ситуации в регионе: в Загородском сельсовете ежегодно наблюдается очень низкая рождаемость при увеличении смертности населения. С каждым годом снижается количество учащихся Погост-Загородской школы. Люди с целью заработать денег покидают родные места и перебираются в Пинск, в Российскую Федерацию.

«Территорию необходимо развивать, привлекать сюда людей, создавать фермерские хозяйства, рабочие места, тем более что исполком всегда идет навстречу в плане предоставления земельных участков для создания фермерских хозяйств», – подчеркнула принявшая участие во встрече начальник финансового отдела райисполкома Т.С. Тумилович.

Среди волнующих вопросов, которые были озвучены в ходе выезда информационно-пропагандистской группы, – предоставление пастбищ для выпаса скота, находящегося в личных подсобных хозяйствах, ремонт домов, состоящих на балансе районного ЖКХ, очистка мелиоративных каналов, организация выездного бытового обслуживания и ряд других. Все поставленные вопросы были взяты на контроль членами группы для дальнейшего изучения и возможного решения.

После завершения встречи С.С. Жидецкий и Т.С. Тумилович проехали по обозначенным «проблемным» улицам деревни, оценили обстановку на месте с целью дальнейшего устранения проблемных вопросов.

Вероника НИКОЛАЕВА.

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