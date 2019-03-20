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Жители Загородского сельсовета подняли ряд проблемных вопросов
21.03.2019 — Разное | Полесская правда
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Жители деревень Камень, Погост-Загородский, Борки и Вяз обозначили ряд проблемных вопросов, касающихся жизнедеятельности населенных пунктов Загородского сельсовета, во время встречи с членами информационно-пропагандистской группы райисполкома № 4, которую возглавляет заместитель председателя райисполкома С.С. Жидецкий.
Первой подняла тему проблемных вопросов М.И. Селюжицкая, которая пожаловалась на недостаточную освещенность улицы Октябрьской в Камене, а также неудовлетворительное состояние дороги и грязь. Ее поддержали и другие жители деревни и обозначили проблемные адреса – улицы Лесная, Комарова, Мира, Молодежная: везде нужно подсыпать дорогу, грейдировать, устранять выбоины.
«Да, зима обнажила недостатки дорожного покрытия, сделать идеально все и сразу – такой возможности у районной власти нет ввиду отсутствия финансирования. Но обеспечить «проезжаемость» для спецтранспорта (скорая помощь, пожарная и т.д.) и «проходимость» для людей – главная задача», – отметил С.С. Жидецкий.
В разговор вступил староста д. Погост-Загородский С.И. Солоневич. Он поднял и другие волнующие людей вопросы: порядок сбора и вывоза мусора, вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества (а его после реорганизации местного хозяйства осталось достаточно), занятость населения.
«Территорию необходимо развивать, привлекать сюда людей, создавать фермерские хозяйства, рабочие места, тем более что исполком всегда идет навстречу в плане предоставления земельных участков для создания фермерских хозяйств», – подчеркнула принявшая участие во встрече начальник финансового отдела райисполкома Т.С. Тумилович.
Среди волнующих вопросов, которые были озвучены в ходе выезда информационно-пропагандистской группы, – предоставление пастбищ для выпаса скота, находящегося в личных подсобных хозяйствах, ремонт домов, состоящих на балансе районного ЖКХ, очистка мелиоративных каналов, организация выездного бытового обслуживания и ряд других. Все поставленные вопросы были взяты на контроль членами группы для дальнейшего изучения и возможного решения.
После завершения встречи С.С. Жидецкий и Т.С. Тумилович проехали по обозначенным «проблемным» улицам деревни, оценили обстановку на месте с целью дальнейшего устранения проблемных вопросов.
Вероника НИКОЛАЕВА.
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