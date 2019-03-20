Является ли репетиторская деятельность предпринимательской?

Учебный процесс – дело нелегкое как для учеников общеобразовательных школ, так и для студентов различных учебных заведений. Освоение новых знаний и навыков нередко требует дополнительных, помимо учебного процесса, занятий учеников с педагогами.



О том, что такое репетиторство и какие услуги не относятся к этому виду занятий корреспондент pinsknews.by узнал в Инспекции МНС по Пинскому району.

В качестве «репетитора» свои услуги предоставляют преподаватели учебных заведений, школьные учителя, студенты, тренеры в различных видах спорта, логопеды и дефектологи. Однако не стоит забывать, что осуществлять такую деятельность возможно только уплатив налоги. При этом в ряде случаев необходимо регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

Налоговым кодексом Республики Беларусь определены виды деятельности, которые физические лица, за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно проживающих в Республике Беларусь, вправе осуществлять с уплатой единого налога, но без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Одним из таких видов деятельности является репетиторство.

К репетиторству согласно Налоговому кодексу относятся консультативные услуги по отдельным учебным предметам (предметам), учебным дисциплинам (дисциплинам), образовательным областям, темам, в том числе помощь в подготовке к централизованному тестированию.

То есть занятия с репетитором подразумевают преодоление трудностей в изучении:

учебных предметов;

отдельных тем учебных программ по учебным предметам.

Задача репетитора – помочь лучше разобраться в изучаемом предмете или, как в быту говорят, «подтянуть по предмету», но не обучить новой дисциплине.

Однако необходимо отличать консультативные услуги по предметам и дисциплинам от обучения.

Так, обучение представляет собой целенаправленный процесс организации и стимулирования учебной деятельности обучающихся по овладению ими знаниями, умениями и навыками, развитию их творческих способностей. Поэтому деятельность по проведению занятий (курсов) по обучению иностранным языкам, компьютерной грамотности и другим дисциплинам детей и взрослых не относится к репетиторству. Следовательно, лицам, оказывающим подобные услуги, необходимо регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

Не попадает под определение репетиторства и деятельность по написанию контрольных, курсовых и дипломных работ, так как данная деятельность не является занятием по преодолению трудностей в изучении учебных предметов учащимися.

Что касается услуг таких специалистов, как учитель-дефектолог, учитель-логопед, несмотря на то, что такие специалисты имеются во всех общеобразовательных учебных заведениях, деятельность по предоставлению ими индивидуальных услуг также не относится к репетиторской, так как носит не консультационный характер, а направлена на коррекционное развитие и реализует образовательную программу специального образования на уровне дошкольного образования и образовательную программу специального образования на уровне общего среднего образования.

Обращаем внимание, что, несмотря на отсутствие обязанности репетиторов в регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, до начала оказания репетиторских услуг им необходимо представить в любой налоговый орган, а не только в инспекцию по месту жительства, письменное уведомление, в котором необходимо указать период и место осуществления деятельности, стать на учет в налоговом органе и уплатить единый налог. Новой редакцией Налогового кодекса внедрен экстерриториальный принцип обслуживания плательщиков. Налог уплачивается исходя из ставок налога, установленных в населенном пункте, в котором они осуществляют деятельность, до начала предоставления услуг и только за те месяцы, в которых деятельность осуществляется.

Ставка единого налога (код платежа 01202) за месяц (без предоставления льгот по уплате) составляет: в г. Пинске – 24,77 рубля, в Пинском и Ивановском районах – 21,39 рубля.

Дополнительную информацию можно получить в ИМНС: