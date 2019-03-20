«Уберите камеру, иначе - штраф». Простые вопросы о том, когда можно снимать на видео сотрудника ГАИ

«Сотрудник ГАИ остановил мою машину, но запретил снимать его на телефон и записывать наш разговор. Разве он прав?» — с таким вопросом уже не один раз в редакцию обращались водители. AUTO.TUT.BY вместе с юристом разбирался в тонкостях подобных ситуаций.



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

— Иногда ведь и сотрудник ГАИ может ошибаться, особенно если он молодой. Поэтому хочется зафиксировать беседу. А если дело дойдет до суда, то запись можно использовать как доказательство своей правоты, — так столичный водитель Антон объяснил необходимость записи своей беседы с правоохранителями.

Парня остановили за непропуск пешехода, он был с этим не согласен. Снимать на камеру ему запретили. Не разрешили съемку и в ГАИ, когда он пришел на «разбор». В случае, если Антон все равно будет снимать, ему пригрозили: отвезем в РОВД и оформим штраф.

Сами инспекторы ДПС к водителям-«операторам» относятся негативно: считают, что «они хотят раздуть скандал на пустом месте».

— Тактика такая: вывести из себя инспектора, а потом сделать нарезку с нужными им кадрами и выложить все это в интернет, — объясняют сотрудники ГАИ в анонимной беседе. И добавляют: по закону не все и не всегда можно снимать и записывать.

С вопросами о том, когда и в каких случаях водители и пешеходы могут записывать свое общение с сотрудниками ГАИ на камеру или диктофон, AUTO.TUT.BY обратился в МВД Беларуси.

Ответы получили максимально краткие: «нюансы, касающиеся аудио- и видеосъемки определяются статьей 10.4 Процессуально-исполнительного кодекса Беларуси об административных правонарушениях (далее — ПиКоАП), а порядок применения технических средств во время следственных действий — ч. 3 ст. 192 Уголовно-процессуального кодекса Беларуси».

В пресс-службе также напомнили про информацию, ставшую доступной осенью 2018 года : о планируемом внесении изменений в Гражданский кодекс, касающихся «изображений гражданина».





К сожалению, вряд ли рядовой читатель с ходу разберется во всех тонкостях законодательных актов, на которые ссылаются в МВД. Поэтому свои простые вопросы мы задали адвокату Сергею Хмылко из адвокатского бюро «Хмылко, Ярмош и партнеры».

Инспектор ГАИ остановил машину: можно ли его снимать на камеру или записывать на диктофон?

— Сейчас законодательство не запрещает вести аудио- или видеозапись при остановке водителя или пешехода за совершение какого-либо правонарушения или для проверки документов до момента начала административного процесса, — говорит Сергей Хмылко. Спрашивать для этого разрешения не нужно. Ст. 5 Закона РБ от 17.07.2007 года № 263 «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» Деятельность органов внутренних дел является гласной, открытой для граждан и средств массовой информации в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства Республики Беларусь о защите государственных секретов и иной охраняемой законом тайны. Другое дело, если административный процесс уже начался. По словам юриста, вести запись в этом случае тоже можно, но при соблюдении определенных условий. — Человек, в отношении которого начат административный процесс, обязан устно или письменно заявить ходатайство о применении технических средств, — говорит Сергей Хмылко. — Если оно будет удовлетворено должностным лицом органа, ведущего административный процесс, и сделана отметка о применении таких средств в протоколе процессуального действия или в протоколе об административном правонарушении, то гражданин может осуществлять звуко- и видеозапись. Ст. 10.4 ч.1. ПиКоАП РБ. По решению должностного лица органа, ведущего административный процесс, а также по ходатайству участников административного процесса могут применяться звуко- и видеозапись, кино- и фотосъемка, использоваться научно обоснованные способы обнаружения, фиксации и изъятия следов административного правонарушения и вещественных доказательств. Кстати, закон не определяет конкретное лицо, которое может использовать звуко- и видеозапись. Значит, такие действия вправе осуществляться всеми участниками административного процесса при условии положительного решения должностного лица органа, ведущего административный процесс.

Так, а в какой именно момент спрашивать разрешение на съемку?

— На практике заявление сотрудника ГАИ о необходимости пройти в служебный автомобиль для составления протокола считается началом административного процесса, — объясняет юрист. Это значит, что в этот момент вы и должны заявить о своем желании вести съемку или аудиозапись. Ст. 1.4. ПиКоАП РБ. Под административным процессом понимается установленный кодексом порядок деятельности его участников по делу об административном нарушении. Ст. 9.1 ч. 2. ПИКоАП РБ. Основаниями для возбуждения дела об административном правонарушении являются достаточные данные, указывающие на признаки правонарушения, предусмотренного статьей Особенной части КоАП, если при этом отсутствуют обстоятельства, исключающие административный процесс.

Есть ли в законе нормы, которые объясняют, почему сотрудник ГАИ может разрешить или запретить съемку? Таких норм нет. Этот вопрос решается лицом, ведущим административный процесс: по своему усмотрению он может разрешить или запретить это без объяснения причин.

Мне запретили снимать, но я все равно это сделал. Что будет?

В случае неповиновения законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий вас могут привлечь к административной ответственности (статья 23.4 КоАП Беларуси). Это значит: штраф в размере от двух до пятидесяти базовых величин или административный арест.

В каких помещениях здания ГАИ видео- или аудиосъемка запрещена? — Белорусское законодательство не запрещает вести аудио- или видеосъемку в помещениях ГАИ, — отметил юрист. — Один из нормативных актов, регулирующих деятельность ГАИ, — постановление Совмина «Об утверждении Положения о ГАИ МВД РБ». Анализ этого документа и других актов законодательства позволяют сделать вывод об отсутствии прямого запрета на осуществление аудио- или видеосъемки в помещениях здания ГАИ, однако следует учитывать положения, предусмотренные статьей 10.4. ПиКоАП (см. выше). Наглядный пример запрета — положения статьи 43 Закона РБ «О Государственной границе Республики Беларусь», в соответствии с которыми установлен прямой запрет на ведение фото- и видеосъемки в пунктах пропуска государственной границы. Закон не предусматривает, что гражданин обязан спрашивать разрешение для ведения видеосъемки. Запрет — это усмотрение должностных лиц. Если запрет поступил, то на него можно оставить запись в книге замечаний и предложений, обратиться в вышестоящий орган или суд.

Учтут ли запись при разбирательстве в милиции или в суде? — Да, аудио- или видеозапись, предоставленная водителем или пешеходом, может учитываться при ведении административного процесса, — говорит юрист. Но и здесь не обошлось без определенных условий: доказательства, полученные с нарушением порядка, установленного ПиКоАП, не имеют юридической силы и не могут являться основанием для принятия решения по делу об административном правонарушении (часть 3 статьи 2.2. ПиКоАП). — В случае, если гражданин после начала административного процесса будет вести аудио- или видеозапись без решения, то такое доказательство может быть признано недопустимым, — уточняет Сергей Хмылко. — Хотя на практике, если на этой аудио- или видеозаписи имеются сведения, которые устанавливают или опровергают факт совершения правонарушения, то, скорее всего, ее примут в качестве доказательств. При этом и другие документы могут быть признаны источниками доказательств, если сведения, изложенные в них, удостоверены физическим лицом или должностным лицом юридического лица и имеют значение для принятия решения по делу об административном правонарушении (ст. 6.11. ПиКоАП). К другим носителям информации относятся материалы фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи, носители компьютерной информации и иные носители информации, полученные, истребованные или предоставленные в порядке, установленном ПиКоАП. — Например, в случае, если гражданин предоставит видеозапись с регистратора авто, свидетельствующую о его невиновности, то такое доказательство может быть принято органом, ведущим административный процесс, — объясняет юрист. Хороший пример в этой ситуации — запись видеорегистратора в ДТП на Логойском тракте , когда перебегающая на красный свет для пешеходов женщина вынудила водителя, ехавшего по правилам, изменить направление движения, чтобы избежать наезда на пешехода. В итоге водитель нарушил ПДД и столкнулся с другой машиной. Однако он был признан невиновным, так как на видеозаписи хорошо видно, что столкновение с автомобилем являлось следствием избежания наезда на пешехода.