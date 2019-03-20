Завтра в Беларуси будет ветрено. Объявлен оранжевый уровень опасности

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22 марта в стране ожидается сильный ветер, порывы могут достигать 20 м/c.

Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Днем осадков не ожидается, однако они могут пройти утром и ночью. Ветер будет холодным: западным, северо-западным. Ночью его порывы могут достигать 14 м/c. Днем – 15-20 м/c.

В ночное время температура составит 1-7 градусов тепла, днем - 6-11 выше нуля, по юго-западу - до плюс 13 градусов.