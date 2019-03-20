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Пробуждение разума : 10 интеллектуалов выступят на большой конференции TEDxMinsk 2019 на сцене Купаловского театра
Стоит отметить, что все 400 билетов на конференцию были проданы за неполные 4 дня. Но тем, кто не успел их купить, не нужно отчаиваться – организаторы будут вести бесплатную прямую трансляцию конференции на youtube-канале TEDxMinsk
Конференция TEDxMinsk 2019 «Пробуждение разума» в этом году станет по-настоящему мультитематичной и мультиязычной. В красный круг TED выйдут как белорусские, так и зарубежные интеллектуалы, готовые поделиться своими идеями:
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Пробуждение разума : 10 интеллектуалов выступят на большой конференции TEDxMinsk 2019 на сцене Купаловского театра
30 марта 2019 года в Минске на главной сцене Национального академического театра имени Янки Купалы пройдет большая локальная конференция TEDxMinsk Пробуждение разума...
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