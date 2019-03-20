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Пробуждение разума : 10 интеллектуалов выступят на большой конференции TEDxMinsk 2019 на сцене Купаловского театра

21.03.2019 14:28 — Разное | Myfin  
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Пробуждение разума : 10 интеллектуалов выступят на большой конференции TEDxMinsk 2019 на сцене Купаловского театра
10 интеллектуалов выступят на большой конференции TEDxMinsk 2019

Стоит отметить, что все 400 билетов на конференцию были проданы за неполные 4 дня. Но тем, кто не успел их купить, не нужно отчаиваться – организаторы будут вести бесплатную прямую трансляцию конференции на youtube-канале TEDxMinsk по ссылке.

Конференция TEDxMinsk 2019 «Пробуждение разума» в этом году станет по-настоящему мультитематичной и мультиязычной. В красный круг TED выйдут как белорусские, так и зарубежные интеллектуалы, готовые поделиться своими идеями:

 
 
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30 марта 2019 года в Минске на главной сцене Национального академического театра имени Янки Купалы пройдет большая локальная конференция TEDxMinsk Пробуждение разума...
 
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