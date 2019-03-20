Лучшим поможет банк. В Минске пройдет Fintech Hackathon Elevator Lab Edition



фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Хакатон открыт для всех, кто интересуется сферой FinTech. В команды могут попасть программисты, дизайнеры, маркетологи, бизнес-аналитики и финансисты. В течение трех дней надо будет совместно работать над креативными идеями использования IT-технологий в финансовой сфере. На выходе нужно представить начальный прототип, который потом можно довести до стадии готового продукта.