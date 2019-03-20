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Лучшим поможет банк. В Минске пройдет Fintech Hackathon Elevator Lab Edition

21.03.2019 13:55 — Разное | Myfin  
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Лучшим поможет банк. В Минске пройдет Fintech Hackathon Elevator Lab Edition
фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Хакатон открыт для всех, кто интересуется сферой FinTech. В команды могут попасть программисты, дизайнеры, маркетологи, бизнес-аналитики и финансисты. В течение трех дней надо будет совместно работать над креативными идеями использования IT-технологий в финансовой сфере. На выходе нужно представить начальный прототип, который потом можно довести до стадии готового продукта.

Организаторы не сдерживают фантазии разработчиков: можно предложить простые приложения в сфере личных финансов, мобильные платежи, инструменты управления активами, платформы для электронного документооборота, криптовалюты или технологии блокчейна. Важно, чтобы идеи были оригинальными, реализуемыми, полезными для целевой аудитории и масштабируемыми. В числе менторов – эксперты в сферах IT и финансов, в том числе представители Приорбанка.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В Минске с 22 по 24 марта пройдет Fintech Hackathon Elevator Lab Edition.
 
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