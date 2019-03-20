|
Лучшим поможет банк. В Минске пройдет Fintech Hackathon Elevator Lab Edition
Хакатон открыт для всех, кто интересуется сферой FinTech. В команды могут попасть программисты, дизайнеры, маркетологи, бизнес-аналитики и финансисты. В течение трех дней надо будет совместно работать над креативными идеями использования IT-технологий в финансовой сфере. На выходе нужно представить начальный прототип, который потом можно довести до стадии готового продукта.
Организаторы не сдерживают фантазии разработчиков: можно предложить простые приложения в сфере личных финансов, мобильные платежи, инструменты управления активами, платформы для электронного документооборота,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске с 22 по 24 марта пройдет Fintech Hackathon Elevator Lab Edition.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)