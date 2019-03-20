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«Исчезли прыщи». Что будет, если отказаться от сахара и перейти на его заменители

21.03.2019 14:58 — Разное | Tut.by  
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У белорусов, которые отказались от привычного сахара в пользу подсластителей, GO.TUT.BY спросил о результате. А у диетолога узнал, не вреден ли такой подход для здоровья.

«Стоило отказаться от сахара, и высыпания на коже прекратились»

Фото: из личного архива

Татьяна Лозовая решила отказаться от сахара в качестве эксперимента. Девушка впечатлилась разговорами его о вреде — и вот уже год использует в своем рационе фруктозу.

— Другие заменители, можно сказать, я даже не пробовала. Когда-то давно пыталась — совсем не понравилось. А фруктоза пришлась по душе.

Татьяна не чувствует, что вкус фруктозы отличается от вкуса сахара. По словам девушки, фруктоза ведет себя хорошо и в готовке: особенно удаются компоты и блины. Более того, минчанке удалось переучить мужа.

— У нас было две сахарницы: одна с сахаром, другая с заменителем. Ему, как мужчине, было лень заморачиваться, где и что, поэтому он сам переключился, — смеется Татьяна.


Фото: pixabay.com

Что касается влияния на организм, то девушка избавилась от акне — и связывает это с отказом от сахара:

— У меня проблемная кожа, были прыщи много лет. Стоило отказаться от сахара при том же уходе — высыпания прекратились! Это был абсолютно неожиданный эффект. Случалось, что фруктоза просто заканчивалась дома, а сахар был. Я переходила на него на неделю-другую — сразу же начинались проблемы с кожей при неизменном уходе, рационе и образе жизни. Поэтому я совершенно не хочу возвращаться к сахару из-за положительного влияния на кожу.

«Сахар находила даже в составе батончиков для здорового питания»

Фото: из личного архива

Анна Титаренко уже несколько лет вегетарианка, интересуется вопросами здорового питания. Полгода назад девушка решила придерживаться низкогликемической диеты и отказаться от сахара.

— Изначально я заменила сахар тростниковым, а потом отказалась и от него. Сейчас использую стевию.

Девушка признается, что было сложно. Первое время терялась в магазине: сахар был даже в составе батончиков для здорового питания. Анна покупает продукты либо без сахара вовсе, либо на стевии.

— От соков пришлось отказаться, так как магазинные содержат много сахара. Изредка пью свежевыжатые фреши, но предпочитаю есть фрукты. Сложнее всего было отказаться от сахара в чае. Черный без сахара как-то невкусно пить. Но помог переход на хорошие байховые чаи, пью теперь в основном зеленый.

Анна признает, что вкус у стевии оказался специфический.

— К стевии надо привыкнуть, сахар она не напоминает. Хотя в пакетиках она более приближена к привычному сладкому вкусу, чем в таблетках.

Что касается эффекта на организм, то больших изменений девушка не видит.

— Заметила, что кожа стала чище. Но пока что я в процессе похудения, поэтому не знаю, к чему приведет этот эксперимент.

«Подсластить блюдо теперь в два раза дороже»

Фото: из личного архива

Александра Исакова практически год использует заменитель сахара. Подтолкнуло девушку на этот шаг участие в популярной онлайн-программе по снижению веса.

— Цель была не похудеть, а разобраться с питанием. И одним из условий было свести к минимуму количество сахара. Но так как мы много его куда добавляем, нужно было найти альтернативу. Выходом стал сахарозаменитель. В программе я уже давно не участвую, а привычка осталась.

Девушка рассказывает, что использует популярную марку специальной смеси подсластителей. Другие заменители сахара — например, стевия или эритрит, по словам Александры, оказались слишком приторными.

— Смесь подсластителей мне нравится больше: ее легко отмерять, надолго хватает и выглядит, как обычный сахар.

Минчанка отмечает, что отказаться от обычного сахара было нетрудно. Заново привыкала лишь ко вкусу кофе. В еде же подсластитель не чувствовался изначально, да и с готовкой никаких проблем не возникало.


Фото: pixabay.com

— Когда угощаю гостей выпечкой, никто не видит разницы, всем нравится. Если не знать, что там не сахар — никогда не догадаешься. И мне очень симпатичен расход: одна чайная ложка заменителя — это пять ложек сахара. Но если углубляться в подсчеты, то теперь подсластить блюдо мне в два раза дороже.

Минчанка отмечает, что достаточно трудно отказаться от готовых магазинных продуктов, которые изначально содержат в своем составе сахар.

— Я очень редко покупаю сладости, но если мне очень захочется чего-то вкусного, то я куплю самые обычные, без заменителя, и не буду мучиться.

Изменений после использования сахарозаменителя Александра не заметила. Единственное, что может отметить девушка, — это уменьшение тяги к сладкому.

Диетолог: «Я бы не рекомендовала использовать подсластитель ежедневно»

Фото: из личного архива

— Подсластители имеют практически нулевую калорийность и не вызывают подъема уровня глюкозы в крови в отличие от обычного сахара, — говорит диетолог Ольга Авчинникова. —  Они признаны безопасными пищевыми добавками как в Беларуси, так и на территории ЕС и США. Считается, что их употребление в пределах допустимых норм не оказывает вредного воздействия на состояние здоровья у взрослых людей. Но стоит отметить, что основная аудитория, для которых разрабатывались заменители сахара — это люди, страдающие сахарным диабетом и ожирением, для которых употребление сахара не желательно.

Ольга приводит недавние результаты мета-анализа РКИ (рандомизированных контролируемых исследований). Итоги показали, что применение подсластителей ассоциировалось с умеренным снижением веса. Однако диетолог отмечает: имеются данные о том, что в долгосрочной перспективе их употребление может наоборот вызывать набор веса. Но пока для уточнения этого эффекта необходимы дополнительные исследования.

— Есть данные о том, что употребление подсластителей может наносить вред микрофлоре кишечника. Кроме того, имеются исследования о том, что употребление подсластителей может нарушать гомеостаз глюкозы в организме. Это может приводить к повышению риска возникновения сахарного диабета 2 типа у предрасположенных лиц.

Что касается негативных эффектов отдельных подсластителей, то Ольга указывает на сообщение FDA (food and drug administration): организация предупреждает о возможном канцерогенном эффекте длительного потребления сахарина — повышаются риски рака мочевого пузыря.

— Я бы не рекомендовала использовать какой-либо подсластитель ежедневно и постоянно. Если же речь идет о непостоянном приеме, то любой из разрешенных к использованию в пищевой промышленности подсластителей может быть употреблен без риска навредить здоровью.

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GO.TUT.BY отыскал людей, которые отказались от привычного сахара в пользу его заменителей, и спросил о результате. А у диетолога узнал, не вредно ли это вовсе.
 
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