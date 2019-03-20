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Информационно-пропагандистская группа во главе с Сергеем Медзвецкасом встретилась с жителями Осиновщизны
21.03.2019 — Разное | Светлы шлях
21 марта, когда по всей стране проходит единый день информирования, информационно-пропагандистская группа райисполкома во главе с первым заместителем председателя Сморгонского райисполкома – начальником управления сельского хозяйства и продовольствия Сергеем Медзвецкасом встретилась с жителями Осиновщизны. На встрече, которая прошла в здании Осиновщизненских яслях-саде – начальной школе, также присутствовал директор Гродненского филиала РУП «Белтелеком» Виктор Матвеев.
Начальник отдела культуры Сморгонского райисполкома Татьяна РАЖЕВА, Сергей МЕДЗВЕЦКАС и Виктор МАТВЕЕВ
Говорили собравшиеся с жителями агрогородка о Конституции Республики Беларусь, развитии строительной отрасли страны, о мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков и об ответственность за нарушение законодательства в сфере наркоконтроля.
Сельчане задали представителям власти и основных служб райисполкома насущные вопросы.
* Подробная информация этого мероприятия доступна обладателям печатной версии газеты «Светлы шлях».
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото автора.
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Информационно-пропагандистская группа во главе с Сергеем Медзвецкасом встретилась с жителями Осиновщизны
21 марта, когда по всей стране проходит единый день информирования, информационно-пропагандистская группа райисполкома во главе с первым заместителем...
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