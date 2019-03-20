Информационно-пропагандистская группа во главе с Сергеем Медзвецкасом встретилась с жителями Осиновщизны

21 марта, когда по всей стране проходит единый день информирования, информационно-пропагандистская группа райисполкома во главе с первым заместителем председателя Сморгонского райисполкома – начальником управления сельского хозяйства и продовольствия Сергеем Медзвецкасом встретилась с жителями Осиновщизны. На встрече, которая прошла в здании Осиновщизненских яслях-саде – начальной школе, также присутствовал директор Гродненского филиала РУП «Белтелеком» Виктор Матвеев.