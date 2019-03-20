Реализация совместных проектов с такими известными в мире компаниями, как «Штадлер», серьезно поднимает имидж Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время встречи с председателем административного совета, владельцем компании «Штадлер Рейл Групп» Петером Шпулером, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы в Беларуси создали действительно солидное предприятие (совместный завод «Штадлер Минск». — Прим. БЕЛТА). Ваше предприятие давно уже известно всему миру, но то, что на этой карте появилась Беларусь с производством продвинутого железнодорожного электрического транспорта, конечно, серьезно поднимает имидж страны», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства вспомнил свою первую встречу с Петером Шпулером и поездку по железной дороге, во время которой они и договорились о строительстве в Беларуси совместного производства. Эту идею удалось реализовать за короткое время, завод был быстро, без особых трудностей построен и запущен. «Мы очень быстро договорились о совместной работе. Если бы у нас все так быстро продвигалось, как создание вашего предприятия в Беларуси, было бы совсем неплохо», — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что во время встречи стороны намерены обсудить планы дальнейшей совместной работы и текущие проблемные вопросы, если они есть.

«Я наслышан, что вы создали некий чудо-поезд для нашего метро, — сказал Александр Лукашенко. — Может, во время постановки на рельсы этого поезда мы с вами прокатимся еще раз. Может, в этой электричке у нас появятся новые идеи, как когда-то».

В свою очередь Петер Шпулер поблагодарил за возможность встретиться с Президентом Беларуси и дал высокую оценку работе совместного завода «Штадлер Минск». «В Фаниполе сегодня производятся поезда не только для Беларуси, но и для мирового рынка. Нам приходится работать в условиях очень жесткой конкуренции. Мы производим поезда для Норвегии, двухэтажные поезда для Венгрии, делаем для Словении электрические поезда», — рассказал он.

Как сообщалось, накануне компания «Штадлер» и государственное предприятие «Минский метрополитен» презентовали первый четырехвагонный поезд метро для столичной подземки. Это инновационный подвижной состав, не имеющий аналогов в странах СНГ. Его разработкой и производством занималось предприятие «Штадлер Минск». Этот завод, по условиям договора с Минским метрополитеном, должен поставить десять поездов для строящейся третьей линии столичной подземки. Метрополитен должен получить шесть поездов в 2019 году, оставшиеся четыре — в 2020 году.

Завод «Штадлер Минск» был официально открыт 20 ноября 2014 года. Предприятие входит в состав швейцарской компании «Штадлер Рейл Групп», которая уже более 75 лет является одним из ведущих европейских производителей железнодорожного подвижного состава. «Штадлер Рейл Групп» имеет также филиалы в Австрии, Австралии, Алжире, Великобритании, Швейцарии, Германии, Нидерландах, Венгрии, Польше, Чехии, Италии и США.

БЕЛТА.