Не первый раз участники областного фестиваля педагогических идей и находок «Шаги к мастерству» собираются на Смолевиччине. На минувшей неделе руководители Центров дополнительного образования со всех уголков Минской области — Борисова, Пуховичей, Жодино, Копыля, Дзержинска, Несвижа, Логойска, Солигорска, Березино, Крупок — снова встретились в Смолевичах, чтобы обменяться опытом, пообщаться с коллегами, а также узнать и увидеть, как организована работа учреждений дополнительного образования в нашем районе.

Надо отметить, что данное мероприятие проводится с целью выявления, распространения и внедрения инновационных педагогических идей и находок, формирования и развития аналитических навыков в работе, совершенствования методического мастерства в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи.





В этом году встречу участников фестиваля организовали педагоги дополнительного образования ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Смолевичского района» и ГУО «Смолевичский районный Центр детского туризма и краеведения». Тема встречи была посвящена роли учреждений дополнительного образования детей и молодежи в формировании гражданских и патриотических качеств подрастающего поколения.

Первый этап фестиваля носил характер конференции и состоялся в зале заседаний управления по образованию, спорту и туризму. До его начала гости смогли ознакомиться с выставками творческих работ «С любовью к малой родине» и методических материалов «Гражданско-патриотическое воспитание: теоретические аспекты и практика работы».

Первой участников фестиваля приветствовала начальник управления по образованию, спорту и туризму Илона Гриневецкая.

Для того, чтобы лучше понять специфику работы учреждений допобразования нашего района, гостям было предложено посмотреть фильм о Смолевиччине «Знакомьтесь — Смолевичи».





На пленарной части было рассмотрено несколько вопросов. Первой выступила директор Центра творчества детей и молодежи (далее ГУДО «ЦТДиМ») Смолевичского района Елена Кушнер. Она рассказала о современных подходах к организации гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи в ГУДО «ЦТДиМ». О гражданско-патриотическом воспитании средствами театральной деятельности гостям поведала педагог дополнительного образования ГУДО «ЦТДиМ» Светлана Лютаревич. Заключительным выступлением стал рассказ директора ГУО «Смолевичский районный Центр детского туризма и краеведения» (далее ГУО «РЦДТиК») Марины Мищенко о ресурсах школьных музеев и объединений по интересам патриотической направленности в становлении гражданственности и патриотизма подрастающего поколения.

Чтобы гости не заскучали, пленарное заседание было разбавлено яркими выступлениями обучающихся в учреждениях дополнительного образования Смолевиччины.

Вторая часть фестиваля, неформальная и практически направленная, состоялась на базе ГУО «Прилепский УПК детский сад — средняя школа». Теплый прием участникам фестиваля оказали педагоги и администрация школы во главе с директором Дмитрием Жуковским, который не только приветствовал гостей, но и провел для них экскурсию по школе, а затем с удовольствием поучаствовал в мастер-классе, организованном для гостей педагогами дополнительного образования.

Приехав в Прилепский УПК, гости разделились на две команды. Первая отправилась с экскурсией в школьный краеведческий музей, где руководитель музея педагог дополнительного образования ГУО «РЦДТиК» Валентина Лянцевич рассказала гостям о музее как средстве патриотического воспитания и о работе в данном направлении.

Вторая группа отправилась на мастер-класс. Педагоги дополнительного образования Галина Шалай, Наталья Галякевич, Наталья Шведова, Марина Пугач подготовили для гостей творческую мастерскую «Смалявiцкi падарунак», посетив которую, участники фестиваля смогли поработать с такими материалами, как соломка, фоамиран, фетр. Благодаря совместному творчеству, гости увезли с собой небольшие сувениры, сделанные своими руками на смолевичской земле. Затем группы обменялись местами. Закончился праздник рефлексией «Цепочка желаний», во время которой гости обменялись впечатлениями о встрече и смогли пообщаться в неформальной обстановке.

— Такие встречи сближают, — отмечает Елена Кушнер, — позволяют обмениваться опытом. Мы с удовольствием принимаем участие в подобных мероприятиях и очень рады встречать коллег у нас. Многие из них приезжают к нам не в первый раз, значит, наш опыт работы им полезен.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

На снимках: моменты фестиваля педагогических идей и находок «Шаги к мастерству».

Фото из архива ГУО «Смолевичский РЦДТиК».