Суббота на прошедшей неделе выдалась дождливая. Но это не повод оставаться дома! Тем более, что ребят в Заболотской средней школы ждала игра «Пять шагов спасения» в рамках республиканской акции «День безопасности. Внимание всем!»

Ребятам и их родителям пришлось пройти 5 нелегких испытаний, преодолеть которые они могли только работая в команде. Ведь правильно оказать первую помощь, определить опасные места в доме, справиться с пролитой ртутью, успеть надеть боевую одежду спасателя за 20 секунд, позвонить в службу спасения и пройти задымленный лабиринт – дело вовсе не простое.

Также участники команд повторили, как действовать в чрезвычайной ситуации по сигналу «Внимание всем!»

Игра получилась динамичной, веселой и интересной. И конечно, понравилась и детям, и взрослым. Ребята получили заряд положительных эмоций, важные знания по безопасности жизнедеятельности и полезные подарки от спасателей.

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Работники Смолевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям продолжают пожарно-профилактическую работу в трудовых коллективах, на сельских сходах граждан, являются постоянными участниками школьных мероприятий для детей и родителей.

Первый заместитель начальника Смолевичского РОЧС Александр Мядель принял участие в проведении родительского собрания в ГУО «Заболотская средняя школа». Работник службы спасения рассказал о количестве пожаров, произошедших за неполные три месяца текущего года, о количестве погибших граждан, а также остановился на основных причинах этих трагедий. Главным вектором выступления работника МЧС стало предупреждение детской гибели и травматизма.

— Трагедии, произошедшие с участием детей в прошлом году, еще раз подчеркивают то, что главная их причина- преступная халатность взрослых. Не обеспечили безопасность дома. Не научили. Не обратили внимание, — обратился к присутствующим Александр Мядель. — С родителями мы беседуем часто. Наша цель всегда одна: кому-то напомнить, кого-то научить. Давайте вместе позаботимся о наших детях.

Корр. «КС».