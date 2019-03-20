Статистика свидетельствует, что ежегодно по причине халатности руководителей и специалистов при производстве земляных работ в зоне расположения подземных газопроводов в следствии их механических повреждений происходит множество аварий. А ведь повреждение газопровода – это большой риск для окружающих, и в первую очередь для самих рабочих. Кроме того, авария может повлечь отключение подачи газа на определенном участке газопровода, что негативно скажется на его потребителях — промышленных, коммунально-бытовых, сельскохозяйственных предприятиях и населения. А тут и до большой беды не далеко. Ведь могут пострадать люди.

Поэтому специалистам при производстве земляных работ необходимо строго руководствоваться требованиями «Положения о порядке установления охранных зон объектов газораспределительной системы, размерах и режиме их использования».

Во-первых, необходимо помнить, что трассы газопроводов на местности отмечаются указателями.

Во-вторых – в границах охранных зон газопроводов без письменного разрешения газоснабжающих организаций запрещается проводить любые земляные работы.

Кроме этого в зоне расположения систем газоснабжения запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить из нормальную эксплуатацию либо привести к их повреждению.

Производство ремонтных, строительных и земляных работ без ордера на раскопки и разрешения на право производства ремонтных, строительных и земляных работ, выданного газоснабжающей организацией, не допускается.

Юридические и физические лица, осуществляющие ремонтные, строительные и земляные работы, должны представить газоснабжающей организации для согласования проект плана их производства, а также заявление (письмо) на получение разрешения.

Ордер на раскопки выдается местными исполнительными и распорядительными органами в установленном законодательством порядке. Основанием для получения ордера на раскопки для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне является разрешение.

Юридические и физические лица, осуществляющие ремонтные, строительные и земляные работы в охранных зонах газопроводов, обязаны не позднее чем за сутки до начала работ вызвать представителя газоснабжающей организации на место проведения работ.

Юридические и физически лица, виновные в повреждении газопроводов и оборудования при производстве работ, а также допустившие нарушения нормальной работы систем газоснабжения, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Республики Беларусь.

Граждане, обнаружившие повреждение газопроводов или выход (утечку) газа, обязаны немедленно сообщить об этом в аварийную службу предприятия газового хозяйства по телефону 104.

Смолевичский РГС.