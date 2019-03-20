В Смолевичском районе продолжается республиканская акция «День безопасности. Внимание всем!»

«Витрина безопасности» в магазине «Доброном» привлекала покупателей своей яркостью. Неспроста расположилась она прямо на столиках для инвентарных корзин: посетители магазина не могли пройти мимо. А для работников Смолевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям это именно то, что нужно. С большим удовольствием постоянные клиенты магазина принимали участие в беседе с работниками службы спасения. Дети и подростки – особенно!

— Ой, а что это у вас здесь? Интересно! – заинтересовался мальчишка лет 11.

К столику одиннадцатилетнего Ваню пригласила активист БМООСП Анастасия Таболич. Вместе с Ваней они поразмышляли, как нужно действовать при пожаре в торговом центре, вспомнили, для чего нужен автономный пожарный извещатель и как сберечь свой дом от пожара. Анастасия познакомила Ваню с мобильным приложением «МЧС Беларуси: помощь рядом».

— Как вы говорите? Помощь рядом? Так давайте его сразу и установим! – быстро сориентировался Ваня. Через полторы минуты арсенал приложений его мобильника пополнился еще одним, пожалуй, самым важным.

Знания по безопасности жизнедеятельности в этот день мог освежить каждый. А закрепить эти знания помогут врученные памятки, буклеты и брошюры.

Корр. «КС».