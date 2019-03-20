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ГАИ призывает водителей снижать скорость во дворах

21.03.2019 15:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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ГАИ напоминает, что 25 марта начинаются школьные каникулы, и призывает водителей снижать скорость во дворах и при проезде пешеходных переходов, сообщила журналистам старший инспектор отдела по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД города Минска Любовь Трепашко, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64520.php

ГАИ призывает водителей снижать скорость во дворах

"ГАИ призывает водителей строго соблюдать скоростные режимы при движении во дворах. Кроме того, акцентируем внимание на проезде пешеходных переходов. Мы рекомендуем водителям сбрасывать скорость, не только проезжая пешеходные переходы, но и во всех местах, где могут находиться дети. В свою очередь родителям ГАИ рекомендует внимательно следить за тем, где гуляют их дети", - сказала Любовь Трепашко.

По ее словам, дорожный травматизм - одна из главных причин гибели детей во всем мире. "По статистике, в среднем каждые 8 минут на планете гибнет ребенок. Поэтому работа ГАИ и милиции в целом направлена на то, чтобы предотвратить травматизм и гибель детей. Напомню, за каждым учреждением образования закреплен сотрудник ГАИ, который регулярно посещает учебное заведение и доводит до учеников основы безопасности. В преддверии и во время каникул эта работа получает дополнительный импульс. Традиционно проводятся профилактические акции, недели безопасности. Это период работы как с детьми, так и с водителями, а также родителями", - отметила старший инспектор.

Любовь Трепашко подчеркнула, что сотрудники ГАИ используют разнообразные формы и методы профилактической работы. "На каникулах мы подготовили детям театральную постановку по безопасности дорожного движения. Кроме того, проходят различные акции, квесты, мы даем домашние задания. К примеру, дети пишут письма водителям или обращаются к ним своими рисунками. Такие формы работы востребованы и оказывают особое воздействие на водителей", - добавила она.

 
Теги: Минск
 
 
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