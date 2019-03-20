ГАИ призывает водителей снижать скорость во дворах

ГАИ напоминает, что 25 марта начинаются школьные каникулы, и призывает водителей снижать скорость во дворах и при проезде пешеходных переходов, сообщила журналистам старший инспектор отдела по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД города Минска Любовь Трепашко, передает корреспондент БЕЛТА.



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"ГАИ призывает водителей строго соблюдать скоростные режимы при движении во дворах. Кроме того, акцентируем внимание на проезде пешеходных переходов. Мы рекомендуем водителям сбрасывать скорость, не только проезжая пешеходные переходы, но и во всех местах, где могут находиться дети. В свою очередь родителям ГАИ рекомендует внимательно следить за тем, где гуляют их дети", - сказала Любовь Трепашко.

По ее словам, дорожный травматизм - одна из главных причин гибели детей во всем мире. "По статистике, в среднем каждые 8 минут на планете гибнет ребенок. Поэтому работа ГАИ и милиции в целом направлена на то, чтобы предотвратить травматизм и гибель детей. Напомню, за каждым учреждением образования закреплен сотрудник ГАИ , который регулярно посещает учебное заведение и доводит до учеников основы безопасности. В преддверии и во время каникул эта работа получает дополнительный импульс. Традиционно проводятся профилактические акции, недели безопасности. Это период работы как с детьми, так и с водителями, а также родителями", - отметила старший инспектор.

Любовь Трепашко подчеркнула, что сотрудники ГАИ используют разнообразные формы и методы профилактической работы. "На каникулах мы подготовили детям театральную постановку по безопасности дорожного движения. Кроме того, проходят различные акции, квесты, мы даем домашние задания. К примеру, дети пишут письма водителям или обращаются к ним своими рисунками. Такие формы работы востребованы и оказывают особое воздействие на водителей", - добавила она.