Google выписали штраф на $1,7 млрд

Как сообщила Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, Google получил штраф в размере $1,69 млрд за подавление конкуренции в сфере онлайн-рекламы. В заявлении Еврокомиссии говорится, что именитая компания заключала эксклюзивные соглашения с рекламодателями, запрещая им использовать поисковые результаты от конкурентов. Данная история касается сервиса контекстной рекламы от Google под названием AdSense, сообщает CNBC.
Во время своего выступления в Брюсселе, Маргрет Вестагер подчеркнула, что Google не дает другим компаниям «честно конкурировать и развиваться» на рынке онлайн-объявлений.
Ранее сообщалось, что максимальный штраф для Google за это нарушение может достичь $13 млрд.