Google выписали штраф на $1,7 млрд

Во время своего выступления в Брюсселе, Маргрет Вестагер подчеркнула, что Google не дает другим компаниям «честно конкурировать и развиваться» на рынке онлайн-объявлений.

Ранее сообщалось, что максимальный штраф для Google за это нарушение может достичь $13 млрд.