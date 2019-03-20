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Google выписали штраф на $1,7 млрд

21.03.2019 15:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Google выписали штраф на ,7 млрд
Фото из открытых источников

Google выписали штраф на ,7 млрд Google анонсировала собственную игровую платформу Stadia
Как сообщила Еврокомиссар  по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, Google получил штраф в размере $1,69 млрд за подавление конкуренции в сфере онлайн-рекламы. В заявлении Еврокомиссии говорится, что именитая компания заключала эксклюзивные соглашения с рекламодателями, запрещая им использовать поисковые результаты от конкурентов. Данная история касается сервиса контекстной рекламы от Google под названием AdSense, сообщает CNBC.

Во время своего выступления в Брюсселе, Маргрет Вестагер подчеркнула, что Google не дает другим компаниям «честно конкурировать и развиваться» на рынке онлайн-объявлений.

Ранее сообщалось, что максимальный штраф для Google за это нарушение может достичь $13 млрд.

 
 
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Европейская комиссия установила, что IT-гигант злоупотребил своим доминирующим положением на рынке онлайн-рекламы и нарушил законы о конкуренции.
 
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