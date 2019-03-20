ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси начались продажи Haval H9 Premium - самого дорогого китайского SUV на нашем рынке

21.03.2019 15:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Флагманский в ряду китайской марки Haval рамный внедорожник H9 обзавелся новой топовой комплектацией Premium, которая доступна для заказа и в Беларуси.


H9 Premium получил богатое стандартное оснащение, которое включает адаптивные биксеноновые фары, кожаный салон, трехзонный климат-контроль, подогрев передних (с функцией массажа и вентиляции) и задних сидений, кнопки управления передним сиденьем для седоков второго ряда и электропривод складывания сидений третьего ряда.


Стал шире список электронных помощников — новая комплектация дополнена системой предупреждения о смене полосы движения. H9 в самом богатом исполнении доступен только с двухлитровой бензиновой турбо-«четверкой» мощностью 245 лошадиных сил в паре с 8-ступенчатым «автоматом», стоимость автомобиля в Беларуси составляет 91 200 рублей.

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Флагманский в ряду китайской марки Haval рамный внедорожник H9 обзавелся новой топовой комплектацией Premium, которая доступна для заказа и в Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Польша построит в Гданьске второй морской газовый терминал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика