В Беларуси начались продажи Haval H9 Premium - самого дорогого китайского SUV на нашем рынке

Флагманский в ряду китайской марки Haval рамный внедорожник H9 обзавелся новой топовой комплектацией Premium, которая доступна для заказа и в Беларуси.





H9 Premium получил богатое стандартное оснащение, которое включает адаптивные биксеноновые фары, кожаный салон, трехзонный климат-контроль, подогрев передних (с функцией массажа и вентиляции) и задних сидений, кнопки управления передним сиденьем для седоков второго ряда и электропривод складывания сидений третьего ряда.





Стал шире список электронных помощников — новая комплектация дополнена системой предупреждения о смене полосы движения. H9 в самом богатом исполнении доступен только с двухлитровой бензиновой турбо-«четверкой» мощностью 245 лошадиных сил в паре с 8-ступенчатым «автоматом», стоимость автомобиля в Беларуси составляет 91 200 рублей.