Пользователи заметили LTE у velcom. Официального запуска еще не было

Телеком-оператор velcom готовится к запуску сети 4G LTE. Об этом сообщают читатели 42.TUT.BY, смартфоны которых сегодня «словили» сеть velcom LTE. Официально о запуске технологии оператор пока не сообщает.

Пользователи в Twitter сообщают, что подключиться к сети LTE от velcom у них получилось только сегодня, хотя пару дней назад сделать это было еще невозможно. Некоторые даже успели замерить скорость подключения: она составила около 16 мегабит на скачивание и семь — на отдачу.